Давление на Иран или пошлины: Трамп шантажировал Европу

За неделю до того, как Германия, Франция и Великобритания, по сути, официально обвинили Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерного соглашения) 2015 года, администрация главы Белого дома Дональда Трампа угрожала Европе, пишет издание The Washington Post.

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В случае если европейские лидеры отказались бы надавить на Тегеран и инициировать механизм урегулирования спора по иранской ядерной программе, что было сделано 14 января, Вашингтон собирался ввести 25-процентные пошлины на ввоз европейских автомобилей в США. Об этом, по словам европейских чиновников, предупредили высокопоставленные сотрудники администрации Трампа.

Теперь же обвинения Ирана в нарушении соглашения могут привести к санкциям со стороны ООН. Американскую политику тарифных угроз европейские чиновники приравнивают к «вымогательству» и «шантажу». Это новый уровень тактики жестких ударов по старейшим союзникам США, что ставит под угрозу все трансатлантические отношения, пишет WP.

Остается неясным, была ли угроза вообще необходимой, поскольку европейцы и ранее заявляли о своем намерении инициировать процедуру разрешения споров.

В то время как Соединенные Штаты считают, что этот механизм имеет решающее значение для восстановления санкций в отношении Ирана в ближайшие два месяца, европейцы рассматривают эту меру как последний шанс спасти сделку, которую они считают жизненно важной для снижения напряженности и ограничения ядерной программы Ирана.

«Тарифная угроза — это мафиозная тактика, и так отношения между союзниками обычно не строятся», — сказал Джереми Шапиро, директор по международным отношениям Европейского совета.

Неназванный высокопоставленный представитель США признал, что европейцы уже предпринимали шаги по разрешению иранского спора до того, как угроза в их отношении была озвучена.

«Консенсус среди европейцев о необходимости привлечения Тегерана к ответственности сформировался несколько недель назад и был обусловлен эскалацией в поведении Ирана и нарушениями ядерной сделки», — сказал чиновник.

Ранее европолитики в частном порядке жаловались на то, что угроза Трампа только усложнила их решение задействовать механизм, который запускает 65-дневные переговоры с Ираном о возвращении к полному соблюдению ядерного соглашения.

Представители Великобритании, Франции и Германии сказали, что планировали запустить механизм, но данная угроза Трампа едва не заставила их отступить из опасений, что Европу будут считать марионеткой Вашингтона — в случае утечки информации.

«Мы не хотели выглядеть слабыми, поэтому мы согласились держать угрозу в секрете», — признался европейский чиновник.

Американцы передали угрозу непосредственно официальным лицам в Лондоне, Париже и Берлине, а не через свои посольства в Вашингтоне, заявил высокопоставленный европейский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал европейские страны за такое поведение.

«Евротройка» устроила распродажу остатков СВПД ради того, чтобы избежать новых тарифов Трампа.

Это не сработает, друзья мои. Вы только разжигаете его аппетит. Помните школьных хулиганов? Если вы хотите продать свою честность, продолжайте. Но не упоминайте о высоких морально-правовых основах», — написал дипломат в Twitter.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что участники ядерной сделки должны сделать все для ее сохранения.

«Мы вновь обращаемся ко всем сторонам с призывом предпринять необходимые действия для сохранения соглашения», — подчеркнул он.

Сторонниками сохранения соглашения также являются Россия и Китай, однако на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что соглашение находится под угрозой развала.

В российском МИДе решение «евротройки» запустить механизм вызвало «серьезную озабоченность».

«Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность», — заявили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «Москва не видит никаких оснований для этого шага», и указало, что «непродуманные» действия Лондона, Парижа и Берлина приведут к новой эскалации вокруг СВПД.

Трамп, в свою очередь, давно требует от европейских партнеров выйти из соглашения. Сам он ранее заявлял, что хочет заключить «новую сделку» с Ираном. В ней он предполагает зафиксировать отказ Тегерана от поддержки радикальных движений на Ближнем Востоке, а также отказ от баллистической программы.

Многие эксперты отмечали, что Иран вряд ли пойдет на эти условия, однако факт недавнего случайного пуска ракеты ПВО, уничтожившей украинский гражданский самолет, дает больше аргументов сторонникам этого пункта.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году Ираном, Германией, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США. Соглашение подразумевало отказ Ирана от программы производства ядерного оружия в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона. При этом Иран получал право на развитие мирной ядерной энергетики под контролем МАГАТЭ.

Трамп подверг резкой критике СВПД еще в самом начале своего президентского срока, а после и вовсе вывел Вашингтон из соглашения, аргументируя это тем, что он не отвечал интересам американской стороны.

После выхода США страны ЕС создали механизм для обхода санкций, но он так и не заработал в полную силу. Европейские страны испугались угроз из-за океана о наложении санкций на европейские компании, большинство из которых в результате покинули Иран.