«Пытаемся понять»: Госдеп об отставке правительства России

Ситуация с отставкой российского правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева привлекла внимание Госдепартамента США. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус в эфире RTVi.

«Мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — отметила она. По словам Ортэгус, у нее пока что «нет конкретного заявления», но Госдеп «осведомлен».

Ортэгус также напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет улучшения отношений с Российской Федерацией.

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Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США в очередной раз напомнила о «вмешательстве» России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Москва отрицает подобные обвинения, а комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла связи между Кремлем и Трампом. В начале лета 2019 года Путин указал, что российско-американские отношения «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Отмечается, что документ вступил в силу с момента подписания, то есть с 15 января 2020 года. Кроме того, Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьера — вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Российский лидер провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в пресс-службе.

Незадолго до этого Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в ходе которого глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ.

«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — указал Путин.

В частности, президент предложил закрепить за Государственной Думой утверждение премьер-министра, а затем по представлению премьера всех вице-премьеров и федеральных министров.

«Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — отметил Путин. Он также добавил, что за главой государства должно остаться право снимать премьера и других министров.

Помимо этого, президент заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов», — уверен Путин.

Отставка российского правительства обозначила завершение министерской карьеры — возможно, временное — для ряда чиновников, обозначивших в новейшей истории России целое десятилетие. Так, ушли со своих постов глава министры культуры Владимир Мединский, обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров. Тем не менее, они по-прежнему сохранили должности врио министров.

Новый состав правительства будет объявлен после утверждения в должности нового премьер-министра. «Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — сказал Путин. Он также поблагодарил правительство Медведева за работу.

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — добавил Путин.