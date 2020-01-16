«Лучше ничего не трогать»: Мишустин встретился с депутатами

Кандидат на пост премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, что в новом правительстве планируются изменения.

Как рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по образованию и науке, член «Единой России» Вячеслав Никонов, на заседании фракции Мишустин ответил на три-четыре конкретных вопроса — рассказал о приоритетах деятельности кабмина, стратегии экономического роста и пообещал изменения в составе правительства.

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В числе приоритетов своей работы на посту премьера-министра Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику, указывает ТАСС со ссылкой на источник с заседания фракции «Единая Россия». Глава думских единороссов Сергей Неверов заявил агентству, что Мишустин также пообещал обсудить с фракциями кандидатов на должности министров.

Сам кандидат в премьеры уточнил, что в случае назначения в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

«Самое важное — снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом», — указал Мишустин.

Видеозапись с его выступлением разместила в Telegram советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Данные вопросы будут находиться на рассмотрении с первых дней работы, отметил кандидат в премьеры.

К слову, в «Единой России» уже заявили о готовности работать с Мишустиным в качестве председателя кабинета министров. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, Мишустин — высочайший профессионал с большим управленческим опытом.

«Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны», — цитирует слова секретаря пресс-служба.

От эффективности этой работы с правительством во многом зависит то, насколько качественно будут реализованы инициативы, прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию, обратил внимание Турчак, «Единая Россия» видит свою задачу в том, чтобы каждое предложение послания главы государства «как можно скорее заработало и стало приносить пользу людям».

В ЛДПР и «Справедливой России» также выразили готовность поддержать Мишустина.

В то же время в КПРФ после встречи с Мишустиным пообещали воздержаться на голосовании по утверждению премьер-министра. Как заявил ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, партия рассчитывает получить более внятную информацию по работе будущего правительства в ходе ежегодного отчета премьера — весной.

При этом Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесенных ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше «ничего не трогать».

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — цитирует Мишустина РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра накануне. Глава государства провел рабочую встречу с главой ФНС, в ходе которой получил его согласие занять место председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — отмечали в пресс-службе Кремля.

Путин встретился с Мишустиным после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе кабмина в полном составе в отставку. Свое решение председатель правительства объяснил фундаментальными изменениями Конституции, которые президент предложил во время послания Федеральному собранию.

«Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — отмечал Медведев.

Изменения связаны с исполнительной, судебной и законодательной властью, добавил премьер, правительство решило предоставить Путину возможность принять все необходимые меры для их осуществления.

«В этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство России в действующем составе подало в отставку», — подытожил Медведев.

К слову, 117 статья Конституции предусматривает добровольный уход правительства в отставку, которую может принять или отклонить глава государства. Согласно основному закону России, у нового премьера после избрания будет около недели на предоставление вариантов структуры федеральных органов исполнительной власти главе государства.

Путин принял отставку кабмина и поблагодарил членов правительства за их работу, хотя «не все получилось». Он также отметил, что проведет личные встречи с каждым из уходящих министров.