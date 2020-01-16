«Примитивно понимает экономику»: премьер Украины о Зеленском

Аудиозапись с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского была опубликована в Сети. Как сообщает «Украинская правда», слова якобы премьер-министра страны Алексея Гончарука на совещании были выложены на YouTube-канале «Как обмануть президента».

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее, простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — слышна на записи речь человека, напоминающего по голосу главу украинского правительства.

Совещание якобы проводилось с главой министерства финансов страны Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. «Гончарук» предлагает объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — «это хорошо».

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При этом «премьер» утверждает, что Зеленский — «сильный президент», но у него в голове «будет пустое место» на месте ответа на экономические вопросы. Он также говорит, что сам является «полным профаном» в сфере экономики, потому что у него юридическое образование.

Ряд Telegram-каналов уже сообщили, что Гончарук якобы подал в отставку — это будто бы сообщил источник в офисе президента Украины.

Опубликованную аудиозапись прокомментировала и пресс-служба правительства Украины. Информации о подлинности распространяемой в интернете аудиозаписи у украинского кабмина нет.

«Информация о заявлении об отставке [Гончарука] не соответствует действительности», — говорится также в официальном сообщении.

34-летний юрист Алексей Гончарук — самый молодой премьер Украины за всю историю ее независимости. До этого он был заместителем главы Офиса президента. Издание «Новое время» ранее причисляло его к «либеральному крылу» в команде Владимира Зеленского.

«Они искали человека, который мог бы создать экономическое крыло команды, смог бы ускорить темп ключевых реформ с фокусом на экономику и евроинтеграцию», — рассказывал сам Гончарук.

Скандал с аудиозаписью — не первый в его непродолжительной пока что карьере. В середине октября Гончарук был замечен на концерте неонацистской рок-группы «Сокира Перуна». Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на лидера радикальной организации С14 Евгения Карася. В Twitter он опубликовал фотографию якобы Гончарука, стоящего в черной жилетке с микрофоном в руке на фоне коловрата. Этот древний славянский символ активно используют многие ультраправые радикалы в странах Восточной Европы.

Больших скандалов за более чем полугодовое правление Владимира Зеленского и кабмина «слуг народа» не было, но новый украинский лидер активно критикуется его политическими противниками по всем фронтам. В середине осени глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива и критики, направленных в сторону его команды.

«Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сказал Богдан.

По словам представителя главы украинского государства, Зеленский «очень болезненно воспринимает» негативные высказывания, опубликованные в социальных сетях и прессе. Богдан добавил, что Зеленский активно работает над улучшением имиджа Украины и тратит на это много сил и энергии.

Тогда же стало известно, что рейтинг поддержки президента Зеленского обвалился более чем на 20% за пару месяцев. «Отрицательно <...> к Зеленскому относятся 19% опрошенных. В течение осени доля тех, кто относится к нему положительно, уменьшалась… с 73% в сентябре до 64% в начале ноября и 52% в конце месяца», — заявили специалисты Киевского международного института социологи. При этом в начале сентября к Зеленскому негативно относились лишь 7% украинцев.

В декабре рейтинг Зеленского начал расти на фоне внешнеполитических подвижек в переговорах с Россией и странами Европы. К концу 2019 года его поддерживали 62% украинцев, сообщала социологическая группа «Рейтинг».

Крайне низкой остается популярность премьер-министра Алексея Гончарука. КМИС отмечает, что молодого главу правительства поддерживают 11% населения, зато недовольство Гончаруком продолжало возрастать. Если в начале осени его антирейтинг находился на уроне 9%, то к концу сезона он постепенно вырос до 25%.

Впрочем, в декабре «Рейтинг» сообщил, что Гончарука поддерживают 35% граждан Украины.