«Ожидания реалистичные»: в Москву приезжает новый посол США

16 января в Москву прибывает новый посол США в России Джон Салливан, который планирует сразу приступить к своим обязанностям.

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Его предшественник Джон Хантсман занимал пост с октября 2017 года. В начале августа он подал заявление об отставке с 3 октября. Журналисты и политологи выдвигали различные предположения о фигуре нового посла в России. Однако уже 20 августа Дональд Трамп заявил, что именно Джон Салливан может быть назначен на эту должность.

«Он является человеком, которого очень уважают в России, — заявил тогда глава Белого дома на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. — Я знаю, что [госсекретарь США] Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть [назначен]».

60-летний Салливан занимал на тот момент пост заместителя госсекретаря США. За плечами у него внушительный юридический опыт — но почти нет дипломатического. В связи с чем и было вызвано большое количество вопросов к его назначению на должность посла в России — стране, отношения с которой у США складываются крайне сложно.

11 октября Дональд Трамп номинировал Джона Салливана на пост. 12 декабря сенат утвердил его кандидатуру. Наконец, 10 января Джон Салливан принял присягу в качестве нового посла США в России. К слову, в Москву он приезжает, имея наставление от предшественника: «Мы должны и в дальнейшем продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение представляет угрозу для нас и наших союзников». Именно такой совет будущему послу дал Джон Хантсман в своем прошении об отставке.

Салливан бросается на борьбу с «российской угрозой»

Салливан уже имеет некоторые прямые контакты с Россией. Так, в июле он возглавлял американскую делегацию на переговорах с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Консультации проходили в Женеве. Тогда будущий посол встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

В начале осени в Вене прошли переговоры американского дипломата с заместителем главы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олегом Сыромолотовым.

На встрече Салливан призвал Россию помочь с разработкой новых антитеррористических стандартов ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Также он заявил о важности сотрудничества в дальнейшей борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ (организация запрещена в России). По итогам беседы Салливан сказал, что в вопросе борьбы с терроризмом Россия и США должны продвигать совместные интересы.

Впоследствии в госдепартаменте США отметили, что обсуждения и «сверка часов» в деле противодействия терроризму станут регулярными и ежегодными.

Салливан неоднократно допускал критические высказывания в адрес России. Так, говоря о бюджете Госдепартамента США на 2020 год, в котором на борьбу с «российской угрозой» заложено более полумиллиарда долларов, он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии «злонамеренным».

«Бюджетный запрос обусловлен тем, что угрозы со стороны России теперь уже не только военные, но и включают в себя операции влияния в самом сердце Америки и западного мира», — заявил Салливан на брифинге.

Как сообщал ранее Wall Street Journal, новый посол играл важную роль в вопросе ужесточения антироссийских санкций.

На слушаниях в сенате в 2017 году Салливан занял достаточно жесткую позицию в отношении России. Тогда речь шла о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года и присоединении Крыма.

«Я считаю, что мы должны быть решительными в нашем ответе на это вторжение в нашу демократию, — утверждал Салливан. — Вмешательство в наши политические процессы просто недопустимо. Это серьезная угроза нашему образу жизни, и мы должны максимально эффективно реагировать всеми имеющимися у нас средствами».

Как сообщает The New York Times, в декабре Салливан совершил поездку по Центральной и Восточной Европе, в ходе которой он обсуждал с чиновниками «дестабилизирующую» и «злонамеренную деятельность» России.

Посол Салливан надеется на улучшение отношений

В области международных отношений Салливан трудится с 2010 года — до этого он работал на различных должностях в американском минюсте, минобороны и министерстве торговли. В начале карьеры на этом поприще он возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

Стоит отметить, что Джон Салливан — племянник Уильяма Салливана, который стал последним послом США в Иране.

Уильям Салливан был не согласен с советником президента США по национальной безопасности Збигневом Бжезинским касательно сложившейся на тот момент предреволюционной ситуации в Иране. Уильям Салливан считал, что Вашингтону стоит смягчить свою позицию по отношению к противникам шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Бжезинский настаивал, что США должны твердо поддерживать шаха, в то время как Салливан был уверен, что Мохаммед Реза Пехлеви обречен.

Салливан будет руководить посольством Соединенных Штатов в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке.

«Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении посольства США в РФ.

Примерно те же ожидания возлагают на Салливана и в России. Так, Сергей Рябков выразил надежду, что он поспособствует выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные. Мы хотели бы надеяться, что господин Салливан в качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, и что мы начнем, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис. И пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня», — сказал Рябков в среду журналистам.

Так или иначе, отсутствие опыта в дипломатической сфере все же создаст Салливану достаточно непростые условия для работы. Помимо политических вопросов, к решению которых он привык, ему предстоит столкнуться с целым рядом более заурядных, но не менее важных проблем — например, касательно взаимного отказа в выдаче виз, а также сужения каналов коммуникации между двумя странами.

Кроме того, в преддверии президентских выборах в США, которые должны состояться в ноябре этого года, существует высокая вероятность нового раунда обвинений во вмешательстве в адрес России. В подвешенном состоянии остаются и вопросы безопасности, обусловленные выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенной судьбы СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).