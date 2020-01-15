Без России не обойтись: в Германии признали успехи Москвы

Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.

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Он прокомментировал официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений — и политические, и экономические, и культурные. <...> Мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран», — говорится в статье.

Именно Россия, отмечает Лемминг, играет ведущую роль на Ближнем Востоке. В частности, сирийский президент Башар Асад смог консолидировать власть благодаря поддержке со стороны Кремля. Мало кто, кроме российских властей, способен добиться стабилизации в Сирии, говорится в статье.

«Кремль <...> способен серьезно влиять на режим в Иране, говорить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на равных и добиться долгосрочного урегулирования кризиса в Ливии», — добавляет журналист.

Кроме того, он отметил, что Меркель и Путин в ходе переговоров выразили приверженность завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Потребности ФРГ в энергоносителях «скоро будут покрыты».

Наконец, Лемминг заявил, что Германии не нужно бояться, что «кому-то в Евросоюзе это не понравится».

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, третьим Римом», — говорится в статье.

Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера — с государем, глядя на которого русские «будто бы забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин.

Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.

При этом о России как сверхдержаве говорят и европейские политики высшего ранга. В июне 2018 года тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Москва должна поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

В начале января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон считает Россию изобретательным и жестким конкурентом, а не врагом. Интервью Хейла состоялось после того, как в Стамбуле 8 января прошла церемония запуска газопровода «Турецкий поток», против которого выступают Соединенные Штаты.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», — сказал заместитель госсекретаря.

По его словам, президент США Дональд Трамп не раз давал понять, что Вашингтон выступает за добрые отношения с Москвой и держит открытыми двери к диалогу.

Хейл также отметил, что стороны поддерживают каналы связи по многим вопросам, в том числе Украины, Сирии, КНДР, контроля над вооружениями, Ближнего Востока.

Восстановление влияния России в мире регулярно отмечается западными СМИ. Агентство Bloomberg в конце декабря сообщило, что Москва при Владимире Путине смогла восстановить значительную часть влияния, утраченного после распада СССР. Основное достижение президента РФ — умение нарастить геополитическое влияние, располагая скромным бюджетом. США, к примеру, тратят на оборону в два раза больше денег, чем «Россия на все сразу».

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчеркивают авторы публикации.