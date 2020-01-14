«Имели право»: минюст США считает легитимным убийство Сулеймани

Генпрокурор США Уильям Барр считает, что приказ главы Белого дома Дональда Трампа о ликвидации иранского генерала, руководителя отряда спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Касема Сулеймани был легитимным с юридической точки зрения.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне 13 января 2020 года, передает Reuters.

Речь идет об операции, которую провели американские военные 3 января 2020 года в аэропорту Багдада. Тогда США нанесли ракетный удар по международному аэропорту в иракской столице. Удар задел автомобиль, в котором находился иранский генерал.

Действия Вашингтона спровоцировали резкую реакцию Тегерана, который 8 января в рамках операции «Мученик Сулеймани» нанес ответный удар по двум американским военным базам, расположенным в Ираке.

Администрация Трампа перед тем, как осуществить атаку, вызвавшую резонанс во всем мире, связывалась для консультаций с министерством юстиции США, утверждает Барр, добавляя, что сам Сулеймани был «легитимной военной целью» для Вашингтона.

Более того, ракетный удар, в результате которого погиб иранский высокопоставленный военный, был «законным актом самозащиты», заявил генпрокурор США, а иранцы, с его слов, якобы участвовали в насильственных действиях против американского народа, войск и союзников США.

По версии американской администрации, иранский генерал планировал атаку на объекты Соединенных Штатов Америки, передает Reuters. Однако, как признался в интервью Fox News госсекретарь Майк Помпео, Вашингтон не располагал конкретными сведениями, где и когда планировалось нападение, но угроза, утверждает Госдеп, была вполне реальной. При этом именно это обстоятельство дало повод противникам американского лидера критиковать решение Белого дома.

В частности, спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что

Трамп не согласовывал свои действия с конгрессом.

Американский президент санкционировал убийство Сулеймани еще в июне 2019 года. Тогда Трамп выпустил соответствующую директиву, заявив, что приказ об убийстве будет отдан при условии гибели хотя бы одного американца. 27 декабря 2019 года шиитскими боевиками был убит американский контрактник при обстреле базы США в Ираке.

3 января Трамп объяснил убийство Сулеймани в Twitter тем, что он «был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, включая большое количество протестующих, убитых в самом Иране». «Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны», — написал глава Белого дома.

В Иране убийство генерала КСИР назвали «актом международного терроризма» — именно так охарактеризовал действия Вашингтона глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Постпред Тегерана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью CNN пообещал, что Иран сурово отомстит США за смерть генерала.

Ответные меры, как заявили в Иране, уже разрабатываются. В частности, глава верховного суда Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил о намерении начать судебное преследование Трампа, пишет ТАСС. Иран также может попытаться дискредитировать президента США, чтобы помешать его переизбранию, считает CNN.

Международное сообщество призвало Иран и США действовать сдержанно.

В частности, Германия, Великобритания и Франция 5 января 2020 года опубликовали совместное заявление, в котором просили Иран воздержаться от насильственных действий в регионе, чтобы не допустить эскалации конфликта, а также вернуться к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Россия также негативно оценила действия Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство иранского национального героя «кульминацией противоправных действий» США. Кроме того, российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели 3 января телефонный разговор, в котором выразили свою озабоченность произошедшим.

Некоторые страны, однако, поддержали Трампа в его действиях. Так, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Сулеймани в гибели «многих невинных людей» и похвалил Трампа за «быстрые, решительные и мощные действия» в своем видеообращении.