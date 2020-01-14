Первые аресты: Иран карает за сбитый Boeing

Первые аресты произошли в Иране в связи с крушением Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил официальный представитель иранской судебной власти Голямхосейн Эсмаили, передает РИА «Новости».

Более подробной информации о личностях арестованных и их дальнейшей судьбе пока что нет.

Напомним, ответственность за инцидент взяли на себя иранские военные. Самолет был сбит по ошибке, роковую роль сыграл человеческий фактор.

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Командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета». Из-за помех он не смог вовремя доложить об этом руководству, добавил Хаджизаде, и поэтому принял решение ударить по «Боингу».

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — добавил генерал.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей, а ему самому «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января сразу после вылета из тегеранского аэропорта. В воздухе он загорелся и развалился на куски. Погибли все 176 человек на борту самолета. Украинский МИД сообщил, что погибли 82 иранских гражданина, 63 канадца, 10 шведских подданных, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и трое британцев. Экипаж воздушного судна — 9 человек — был полностью украинским.

Вскоре все авиарейсы из Киева в Тегеран были отменены. Авиакомпании Singapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines также решили отказаться от полетов в Иран, пока ситуация не уляжется.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вскоре после крушения отметил, что самолет мог быть сбит иранской ракетой «земля-воздух». Соответствующие данные предоставила разведка Канады, добавил он. Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп также говорили о ракетном ударе — спутники спецслужб Соединенного Королевства и Соединенных Штатов засекли две характерные вспышки в момент катастрофы.

ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность на фоне обмена ракетными ударами между Тегераном и американской армией, дислоцированной в соседнем Ираке.

Незадолго до крушения украинского лайнера в Ираке ракета США убила известного иранского генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецназом «Кудс» в составе КСИР. 7 января секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа на убийство американскими вооруженными силами Сулеймани. «Даже самый щадящий из 13 вариантов мести будет для Америки историческим ночным кошмаром», — подчеркнул он.

В результате иранские военные нанесли ракетные удары по американским военным базам, впрочем, никого не убив. Сообщалось, что военные США были извещены о нападении заблаговременно и успели спрятаться в бункеры.

Крушение самолета МАУ произошло через несколько часов после атаки на базы США. Среди возможных причин крушения власти Ирана сначала называли технические неполадки с самолетом, ошибку пилотов и террористический акт. Власти Украины призвали дождаться официальных результатов расследования правительственной комиссии и направили в Тегеран своих представителей и авиационных специалистов.

Стоит отметить, что осколки взорвавшегося самолета были разбросаны по огромной площади. Тем не менее, иранские полицейские и экстренные службы всего лишь за пару дней убрали детали самолета и останки погибших пассажиров и летчиков. Тела пообещали выдать странам, гражданами которых были погибшие.

После признания Ираном ответственности за удар по «Боингу» в столице страны вспыхнули массовые студенческие протесты. Их сразу поддержали власти США.