«Сжечь Москву»: экс-депутат Рады поскандалил в эфире «60 минут»

Скандал в эфире программы «60 минут» устроил бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко. Инцидент произошел на телеканале «Россия 1».

Экс-нардеп поддержал идею другого бывшего украинского парламентария, лидера «Меджлиса крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефата Чубарова. Тот, напомним, предложил отпраздновать 450-ю годовщину со дня сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем.

Ковтуненко заявил, что идея Чубарова «хорошая», но «жалко палить» Москву, потому что она ему «нравится», и строили российскую столицу якобы украинцы. Он также назвал «Московию» украинской колонией и хотел рассказать «откуда произошел русский язык», но был прерван ведущим шоу Евгением Поповым.

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Бывший нардеп Рефат Чубаров пару дней назад в своем фейсбуке спросил: «Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?»

Он подразумевал московский пожар 1571 года, устроенный крымскими татарами во время похода на Москву. Орде удалось обойти вышедшее навстречу русское воинство и ворваться в беззащитный город. На улицах Москвы начались бои и пожары, невредимым остался только каменный Кремль.

По данным летописей, в результате похода Девлет-Гирея в плен были уведены более 50 тыс. человек, еще более 100 тыс. погибли. От пожара, распространявшегося с большой скоростью, выгорали каменные строения, падали церковные колокола, взрывались пороховые погреба. Многие татарские налетчики, грабившие Москву, также погибли в пожаре. Год спустя в битве при Молодях русские войска разбили крымско-турецкое войско.

В ответ на заявление Чубарова член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что его слова направлены на разжигание межнациональной розни. Причем предложение экс-нардепа вредит в первую очередь самим крымским татарам.

По словам российского парламентария, Рефат Чубаров популяризирует имена «жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках».

Она отметила, что крымские ханы нередко сжигали Киев и многие другие города, находящиеся на территории современной Украины. «Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти «юбилеи»?» – задалась вопросом Панина.

Украинские эксперты уже не в первый раз устраивают скандалы в эфире российских телепередач. В ноябре политолог Василь Вакаров толкнул на пол американского журналиста Грэга Вайнера после обсуждения иностранного влияния на политику Украины.

«Что ты меня провоцируешь?!» — с таким возгласом Вакаров подошел к Вайнеру и толкнул его, вследствие чего американский журналист упал в угол. Охранник и гости в студии сразу подбежали и угомонили Вакарова.

За несколько дней до этого скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе произошел в прямом эфире российского телеканала — ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

В ходе своей речи Трюхан заявил, что у России и Украины диаметрально противоположные государственные интересы, и поэтому собеседники в студии ни в чем друг друга не убедят. При этом украинский эксперт заявил, что, «когда у российской стороны кончаются аргументы, она начинает хамить, как это делает Попов».

«Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены. Отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы, где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили», — написал позднее Попов.

Дерутся украинские политики и в эфире телеканалов своей страны. 1 декабря 2018 года заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак полез в драку в прямом эфире, находясь в студии телеканала ZIK.

26 октября того же года в эфире украинского телеканала «Прямой» депутат Верховной рады и бывший министр здравоохранения Олег Мусий устроил драку с главой общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем.

Началось все с того, что Шерембей обвинил депутата в коррупции, на что Мусий назвал общественника «классическим манипулятором и лжецом». После обмена взаимными оскорблениями глава общественной организации плеснул водой в депутата. Именно после этого Мусий вцепился в шею своего оппонента. Тогда ведущим даже не сразу удалось растащить участников потасовки.