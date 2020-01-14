Уход в сторону: почему НАТО дистанцируется от США

Начальники генеральных штабов стран — членов НАТО встретятся в Брюсселе для проведения заседания Военного комитета. В числе ключевых тем встречи — «сдерживание России», военные операции НАТО в Афганистане и Косово, а также анализ реализации решений прошлого саммита альянса.

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Что касается вопроса отношений с Москвой, в преддверии саммита генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о планах блока отреагировать на размещение «Искандеров» с новой ракетой 9М729 на территории России. По его словам, члены НАТО уже согласовали ответные меры.

Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы.

«Размещением крылатых ракет SSC-8 Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это часть российской стратегии — значительные инвестиции в новые, современные мощности, включая новое современное ядерное оружие», — сказал генсек в интервью агентству DPA, отметив, что ответ альянса будет носить оборонительный и соразмерный характер.

США и Россия вышли из договора об РСМД 2 августа, что вызвало в Европе опасения о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности. В Москве тогда дали понять, что не будут размещать ракеты, нарушающие договор, пока США сами не пойдут на такой шаг в Европе.

Одним из основных вопрос заседания также станет ситуация вокруг отношений США с Ираном и обострение ситуации в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Особое внимание будет уделено будущему миссии НАТО в Ираке, работа которой была приостановлена из-за угроз безопасности инструкторам альянса.

«Будет рассмотрен вопрос о будущем нашей тренировочной миссии в Ираке. Эта тема также станет одной из основных, на встречах в двустороннем формате между участниками заседания», — говорится в сообщении НАТО, которое цитирует ТАСС.

Миссия НАТО в Ираке была приостановлена после того, как иракские парламент принял резолюцию о выводе иностранных войск с территории республики. Данное решение стало ответом на ликвидацию американскими военными иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада. Кроме того, парламент Ирака призвал власти страны прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции.

Контингент НАТО в Ираке составляет около 500 солдат и офицеров, в это число также входят инструкторы альянса. Помимо войск НАТО, в республике находятся военные международной антитеррористической коалиции. В соответствии с решением правительства Ирака, все они начали готовиться к передислокации.

Стоит отметить, что в НАТО дистанцировались от решения США ликвидировать высокопоставленного иранского военного. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что это решение США приняли самостоятельно — без согласования с альянсом и международной коалицией по борьбе с запрещенной в России и ряде других стран террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Несмотря на это, все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе»,

— заявил Столтенберг.

НАТО призывает к сдержанности и деэскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном, указал генсек альянса, так как новый конфликт «никому не был бы интересен».

«Иран никогда не должен получить ядерное оружие или ракеты, которые могут достигать территории Европы. Поэтому Тегеран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — подытожил Столтенберг.

Отсутствие реакции со стороны альянса вполне соответствует отношению его членов к Вашингтону — главному спонсору НАТО. Ведущая роль США в альянсе общеизвестна, хотя противоречия между участниками организации постепенно становятся все более ощутимыми.

Куда США вовлекает НАТО

Встреча руководителей штабов альянса проходит вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости повысить роль организации на Ближнем Востоке.

Комментируя это заявление, генсек НАТО Столтенберг отметил, что страны альянса могут сделать больше для региональной стабильности и борьбы с международным терроризмом».

Тем не менее, в НАТО с осторожностью воспринимают все заявления Вашингтона касательно Сулеймани и Ирана. Так, слова Трампа о том, что иранский генерал был одним из главных террористов в мире и планировал совершить серию атак на посольства США и других стран, не нашли поддержки среди союзников американцев по военному блоку.

В НАТО же пообещали провести консультации с остальными странами альянса по данному вопросу. Как говорил Столтенберг, альянс может увеличить свое участие в антитеррористических инициативах США в регионе. Однако генсек указал, что повышение роли НАТО на Ближнем Востоке не обязательно означает широкое развертывание сил.

До реального повышения роли НАТО на Ближнем Востоке вряд ли дойдет, говорил ранее «Газете.Ru» директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов. По его мнению, альянс не собирается быть «ключевым диспетчером безопасности» в регионе.

«Опыт Ирака и Афганистана оказался крайне болезненным для стран, которые принимали в нем участие», — уверен эксперт.

НАТО не станет «энергично обеспечивать» безопасность на Ближнем Востоке, подчеркнул Сушенцов, в особенности, если США решат уйти из региона, так как без них альянс не представляет организованной силы.

В свою очередь, бывший командующий европейскими силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис поддерживает идею президента США и считает, что альянс может сформировать морскую группировку в районе Средиземноморья, а также направить часть самолетов на военную базу в Катаре на условиях ротации.

Однако Ставридис при этом признает, что эти идеи столкнутся с противодействием внутри европейских стран — членов альянса.

«Отправка большего количества войск из Европы в опасные районы не будет популярной…», — пишет экс-адмирал в статье опубликованной Bloomberg.

Обозреватель издания The Hill Дуг Бандоу пытается иронизировать, говоря о желании Трампа вовлечь НАТО на Ближний Восток: «Президент хочет, чтобы Европа присоединилась к Америке в беспорядке, который он создал».

Хотя НАТО старается дистанцироваться от ситуации вокруг Ирана, в европейских столицах хорошо понимают, что дестабилизация в этой стране негативным образом скажется на Афганистане. Это позволяет Вашингтону представлять свое присутствие здесь как часть международной миссии. При этом союзники пока не слишком понимают, когда США окончательно уйдут из Афганистана. Многое зависит от успехов Вашингтона в переговорах с движением «Талибан» (запрещено в России), которое, однако, требует от НАТО вначале вывести войска.

Отметивший в конце минувшего года свое 70-летие альянс, находится в кризисной ситуации из-за усиления противоречий между странами-членами.

Показательным примером можно считать резонансное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса, с которым французский лидер выступил в прошлом году. Слова главы Франции вызвали негативную реакцию в НАТО, однако он не стал отказываться от них.

Французский лидер заговорил о проблемах в альянсе после того, как Турция начала военную операцию в Сирии без консультаций с другими странами — членами НАТО. Но после односторонних действий США против Ирана подобных высказываний не последовало.

НАТО вынуждено дистанцироваться от США из-за необдуманных решений президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

«Размашистость нынешнего президента США не сходится со стилем европейской политики. Действия Трамп после «глубоких раздумий» приводят к не просчитанным последствиям. С самого начала своего президентства он совершает неожиданные для своих союзников поступки», — отметил эксперт.