«Во имя стабильности»: Бганба возглавил Абхазию

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба. Добровольный уход лидера республики поддержали 32 парламентария, против высказались лишь два депутата. Вслед за Хаджимбой в отставку ушел и вице-президент Абхазии Асан Барциц.

Парламент Абхазии принял отставку главы государства Рауля Хаджимбы, президент решил добровольно сложить свои полномочия накануне. За это решение проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов. Парламент республики также наделил премьер-министра Валерия Бганбу полномочиями и президента.

Хаджимба ушел с поста главы государства «во имя сохранения стабильности» в Абхазии, об этом президент написал в письме парламенту. Вслед за ним заявление об отставке подал и вице-президент Абхазии Асан Барциц.

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится в заявлении Барцица.

Комментируя свое решение, вице-президент отметил, что считает неправильной практику вынужденной передачи президентской власти через волнения и протесты, как это происходит в республике.

«Нужно, чтобы была преемственность в стране, чтобы все атрибуты власти передавались от одного президента к другому после выборов. Сейчас не по доброй воле все было», — цитирует слова Барцица ТАСС.

Ситуация в Абхазии обострилась после того, как протестующие захватили администрацию президента 9 января. Демонстранты заняли здание и начали требовать отставки главы государства. Акции протеста формально были связаны с делом об убийстве трех человек в Сухуме, которое произошло осенью 2019 года. Тогда неизвестные расстреляли двух криминальных авторитетов Алхаса Авидзбу и Астамура Шамбу, также в результате нападения погибла официантка ресторана «Сан-Ремо». Волну протестов вызвала возможная причастность к протестам сотрудника охраны президента.

После штурма администрации главы государства парламент республики принял обращение к президенту с призывом к добровольной отставке для стабилизации ситуации в стране.

Изначально Хаджимба отказывался уходить со своего поста и призывал протестующих к диалогу, но после приезда в Сухум помощника президента России Владислава Суркова изменил своего решение.

К слову, протесты в столице Абхазии активно поддерживали представители оппозиционных партий, которые настаивали на уходе президента и проведении новых выборов. В ходе избирательной кампании прошлого года Хаджимба получил 47,39% голосов, обойдя своего соперника от оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию более чем на 1%.

Прошлые абхазские президентские выборы прошли в довольно непростой обстановке, активисты не раз организовали митинги против Хаджимбы. В свою очередь, действующий президент обвинял протестующих в попытке захвата власти. При этом его конкурент Квициния последовательно указывал на тяжелую ситуацию в республике.

Оппозиционный политик, начиная с октября прошлого года, пытался опротестовать итоги выборов, 10 января 2019 года Верховный суд принял его аргументы и постановил назначить новую избирательную кампанию. Впоследствии ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта.

Хаджимба уже отказался от участия в новой избирательной кампании, как заявил вице-президент Барциц. По его словам, экс-лидер Абхазии не собирается баллотироваться.

«Рауль Джумкович [Хаджимба] — гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность», — отмечал Барциц.

При этом ряд абхазских оппозиционных политиков пока не приняли решение по предстоящим выборам. В частности, Квициния заявил ТАСС, что в настоящее время не принял окончательного решения. Экс-кандидат в президенты Шамиль Адзынба также не определился и пока не готов объявить о своем участии в выборах.

В то же время бывший министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба, баллотировавшийся на последних выборах, решил поучаствовать в избирательной кампании, передает ТАСС.