«Подавить их будет сложно»: Иран захлестнули протесты

На выходных в Иране начались массовые протесты. Их участники, в основном молодежь, вначале просто несли цветы и свечи в память о погибших, однако вскоре акция памяти переросла в антиправительственные акции.

Как пишут мировые СМИ, полиция при разгоне манифестантов применяла не только слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие.

В протестах участвуют десятки тысяч человек — не только в Тегеране, но и других городах страны — Ширазе, Исфахане и Хамадан.

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Участники митингов выкрикивают политические лозунги против духовного лидера страны аятоллы Хаменеи, призывая его уйти в отставку: «Хаменеи, имей совесть. Уезжай из страны», — цитирует протестующих телекомпания CNN.

В подобном лозунге американские журналисты увидели намек на шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлеви, который покинул страну после исламской революции 1979 года. В аккаунтах в социальных сетях протестующих можно увидеть портреты духовного лидера страны с критикой в его адрес.

Иранские власти признали, что выпущенная подразделением Корпуса стражей исламской революции ракета поразила самолет украинской авиакомпании Украины. Погибло 176 человек: граждане Канады иранского происхождения, а также украинцы и представители других стран.

Под давлением мирового сообщества иранские власти признали этот факт публично, однако их молчание и попытки вначале скрыть истину возмутили иранскую молодежь.

Многие из них срывали плакаты с изображением иранского командующего Касема Сулеймани со стен зданий. Иранский генерал, убитый США на территории Ирака в начале января, еще недавно был символом сплочения иранской нации.

«Главная причина нынешних протестов в том, что иранский народ глубоко разочарован и рассержен тем, как правительство решило проблему крушения украинского самолета. Многие критикуют правительство за то, что оно не говорило правду с самого начала. Протесты на этот раз были не столь широко распространены, поэтому я не вижу никакой непосредственной угрозы для правительства в этом отношении в краткосрочной перспективе», — говорит «Газете.Ru» эксперт клуба «Валдай», старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Хамидреза Азизи.

Трамп наблюдает за протестами

Протестующие выражают свой гнев и в отношении руководства КСИР. Большой любовью в иранском обществе эти формирования и раньше не пользовались. В 2018 году, согласно распоряжению Хаменеи, часть имущества Корпуса было решено приватизировать. Хаменеи отметил в то время, что стражи, контролирующие треть экономики Ирана, должны заниматься своей основной функцией — продвижением «исламской революции», а бизнес, которым они владеют, назвал «неуместным».

Парламент Ирана уже выразил свою солидарность с КСИР. «Ошибка привела к тяжелым потерям, однако это не должно быть основой для самоуничижения КСИР, который всегда защищал нашу страну», — говорится в заявлении депутатов.

Вашингтон пытается использовать гнев протестующих в своих целях: президент США Дональд Трамп даже обратился к протестующим в Twitter на фарси, заявив, что Вашингтон «внимательно следит» за происходящим.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентского срока, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы <...> вдохновлены вашей смелостью», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также обратился к властям Ирана, потребовав допустить к наблюдению за акциями протеста правозащитников. По его словам, Тегеран не должен «расправляться с мирными протестующими» и отключать по всей стране доступ в интернет. «Мир наблюдает», — добавил Трамп.

В Белом доме не скрывают надежды, что расшатывание иранской системы приведет если не к смене режима, то изменению политического курса страны. Определенные ожидания внутренних перемен в Иране Белый дом связывает с возможностью ухода со своего поста иранского высшего руководителя Хаменеи. Ему 80 лет, и он страдает от онкологического заболевания.

У власти он находится с 1989 года, однако его должность не является пожизненной. Назначить и сместить главу государства может совет экспертов, в которой входят влиятельные представители духовенства. Совет избирается на восемь лет и его следующие выборы будут нескоро — в 2024 году.

«Углубляющееся недоверие»

Призывая народ Ирана сплотиться перед лицом потенциальной угрозы со стороны США, провластные группы пытаются сбить настрой толпы альтернативными митингами. Один из них провело возле посольства Великобритании народное ополчение «Басидж». Протестующие требовали закрыть посольство в связи с тем, что посол этой страны в Иране Роберт Макэйр якобы участвовал в демонстрациях.

По словам посла, он отправился не на протесты, а на то, что было заявлено как бдение в память о жертвах крушения украинского самолета Boeing. «Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях», — подчеркнул посол.

По его мнению, посещение таких памятных мероприятий — это нормальная реакция, ведь люди хотят отдать дать уважения жертвам авиакатастрофы. «Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», — добавил Макэйр. Дипломат был задержан полицией, но сразу же отпущен после того, как была установлена его личность.

Ситуация в Иране может накалиться в преддверии выборов в национальный парламент — меджлис, которые пройдут в феврале этого года.

Несмотря на то что для участия в голосовании кандидаты проходят через отбор наблюдательного совета, даже среди одобренных могут быть реформистски настроенные кандидаты.

Как отмечает иранский эксперт Хамидреза Азизи, сам факт протестов говорит, что разногласия между властью и обществом усиливаются: «Эти протесты являются признаком того, что между многими людьми и правительством возникает углубляющееся недоверие. Это будет иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе с точки зрения способности правительства мобилизовать людей. Учитывая нестабильность ситуации и темп событий, трудно предсказать последствия для предстоящих выборов, но тенденция, которая начала складываться, будет иметь долгосрочные последствия».

В свою очередь, ведущий аналитик экспертного института Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик считает, что протесты, вызванные ситуацией вокруг самолета, «стали искрой, которая зажигает иранские протесты», придавая им «дестабилизирующий» для власти фактор: «В последней серии беспорядков было важно наблюдать за тем, как горят символы Исламской революции.

Эти протесты будут намного сложнее подавить, и с приближающимися парламентскими выборами, вероятно, будет больше проблем. Кажется, что перед судом находится весь иранский режим», — говорит эксперт «Газете.Ru».

На предвыборную ситуацию накладывается нелегкое положение в ослабленной санкциями иранской экономике. В конце года Иран пережил волну протестов в связи с увеличением цен на бензин. Оно было незначительным, но ударило по карману многих иранцев с низким достатком.