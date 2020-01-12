Зовите Трампа: о чем Путин говорил с Асадом

Президент Сирии Башар Асад должен пригласить главу Белого дома Дональда Трампа в Дамаск, об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время посещения арабской республики в начале нынешней недели.

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Во время прогулки по сирийской столице Путин и Асад говорили о чуде, произошедшем в этих местах в I веке н.э. с апостолом Павлом. Асад сказал, что если Трамп приедет по этой дороге, то «с ним тоже станет все нормально».

В ответ Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он, по словам президента России, обязательно приедет и «справится». Асад заявил, что готов это сделать.

Вышеназванное чудо произошло с иудеем, гонителем христиан Савлом, который шел из Иерусалима в Дамаск, но по пути был сражен ослепительным светом. Савл упал с лошади и услышал голос Бога: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» После этого ослепшего Савла привели в Дамаск к старцу Анании.

Именно Ананию — главу местной христианской общины — Савл должен был побить камнями. Анания же избавил Савла от слепоты душевной и физической: «Он возложил на Савла руки, и как бы чешуя спала с глаз его, он сразу прозрел…» Затем старец крестил Савла именем Павел и благословил на миссионерство, сообщает портал «Православие».

Путин посетил Сирию во вторник, 7 января. Главу российского государства сопровождал в этом зарубежном визите министр обороны РФ Сергей Шойгу. Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.

«Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать — пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России также указал на признаки возвращения мирной жизни, видные на улицах сирийской столицы.

«Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова», — отмечается в комментарии Кремля.

В начале декабря в Ракку впервые с 2014 года вошли российские военнослужащие и провели там гуманитарную акцию. Россия и Сирия взаимодействуют, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру города и всего региона, как это уже было сделано в Дамаске, Алеппо, Хомсе и некоторых других городах арабской республики.

Как рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский, инфраструктуру Ракки полностью уничтожила операция по освобождению города, которую в 2017 году проводила возглавляемая США международная коалиция.

По словам Варнавского, в результате неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов погибли тысячи мирных жителей. В городе продолжаются работы по разминированию местности, расчистке завалов, отметил он. Помимо этого, в Ракке не хватает чистой воды, продовольствия и медикаментов.

В ходе масштабной гуманитарной акции в этом городе российские военные раздали населению 2 тыс. продовольственных наборов. Кроме того, врачи из России готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

Как отмечают эксперты, став основной действующей силой в Сирии, Россия смогла значительно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

Превращенный в полноценную военную базу порт Тартус и авиабаза Хмеймим стали первым за многие годы военным форпостом Москвы в этом регионе.

В октябре прошлого года немецкий политолог Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt отметил, что Владимир Путин реализовал заветную мечту «большинства умных военачальников на протяжении всей истории — побеждать без войны».

Трамп же заявил, что США взяли под контроль месторождения нефти в Сирии в ходе борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и теперь могут делать с ней все, что захотят.

«ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — сказал Трамп.

Асад же в этой связи заявил, что конфликт в его стране миниатюрной моделью Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Одним из факторов начала войны в Сирии, по его мнению, можно назвать нефть.

Сирийский лидер обратил внимание, что США всегда стремились разграбить другие государства: отбирали у них нефть, деньги и права, в том числе политические. Глава государства выразил мнение, что роль «грабителя» Вашингтон исполняет как минимум со времен окончания Второй мировой войны.