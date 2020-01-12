Двоевластие: в Абхазии пройдут повторные выборы президента

ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента республики на 22 марта. Решение было принято на фоне охвативших Сухум протестов оппозиции, настаивающей на нелегитимности действующего главы Абхазии Рауля Хаджимбы.

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«Новые президентские выборы — это результат вашего труда», — приводит портал «Апсны» слова бывшего председателя Службы государственной безопасности Абхазии Аслана Бжании, одного из лидеров нынешней оппозиции.

Администрация президента со своей стороны указала, что это решение ЦИК было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда республики.

«Принятие решения Верховным судом происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей. Решение о проведении повторных выборов отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране», — добавила команда Хаджимбы.

Администрация президента пообещала обжаловать это решение ЦИК.

Сейчас же Хаджимба исполняет свои обязанности в полной мере и не собирается в отставку, заявил премьер-министр страны Валерий Бганба. Глава государства остается в резиденции и продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне ночью в Абхазии заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел встречу с Хаджимбой, в ходе которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в Абхазии и пути ее нормализации.

В частности, политики обговаривали возможность переговоров между Хаджимбой и представителями оппозиции.

«Нургалиев проинформировал о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле, а также обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации президента Абхазии.

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба заявил, что Хаджимба обратится к народу после того, как проведет консультации с делегациями из России, кроме Нургалиева в Сухуме сейчас находятся сотрудники администрации президента РФ.

«Я не знаю, они вместе встречаются или по отдельности. По итогам этих встреч он проинформирует людей», — сказал Аршба.

Он добавил, что пока не известно, согласится ли Хаджимба уйти в отставку немедленно, как того требует оппозиция. По словам вице-премьера, решение президента Абхазии зависит «от того, как они поговорят».

А за несколько часов до этого в здание ЦИК Абхазии приехали председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа, являющийся одним из главных идеологов нынешнего протеста, а также группа депутатов парламента.

Они передали председателю ЦИК Тамазу Гогии решение Верховного суда от 10 января 2020 года о признании недействительными президентских выборов в сентябре прошлого года, когда главой государства стал Хаджимба.

Ранее в администрации главы республики расценили прорыв протестующих в здание администрации как попытку переворота. Штурм начался в четверг, 9 января, около 13.00 по московскому времени. Митингующие выломали дверь и окно, после чего пробрались в здание, где им оказали сопротивление сотрудники силовых структур.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Абхазии отметили, что во время столкновений пострадали два человека.

«Мы проверили все больницы, поступило два обращения [от участников беспорядков]. Амбулаторно обратились два пациента, которым была оказана помощь, сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало, только два человека», — обратили внимание в ведомстве.

После попытки госпереворота Хаджимба провел экстренное совещание совбеза и заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим.

Как отмечают в пресс-службе министерства внутренних дел Абхазии, глава ведомства Раули Смыр дал распоряжение установить круглосуточную охрану у комплекса правительственных зданий.

«Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей — не допустить столкновений между гражданским населением», — сообщили в МВД республики.

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту протестов в Сухуме. Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.

Тем временем в российском МИДе, комментируя происходящее в Абхазии, заявили, что это внутреннее дело республики.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты добавили, что рассчитывают на скорейшее разрешение конфликта и стабилизацию обстановки в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.