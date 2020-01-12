«Против национального духа»: как Европа запрещала коммунистов

Запрет Компартии в Румынии 30 лет назад был продиктован тем, что эта политическая сила была олицетворением самого жестокого по меркам Восточной Европы политического режима. При этом лидерами революции против диктаторского режима Николае Чаушеску в декабре 1989 года стали бывшие опальные функционеры Компартии Румынии.

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Ставший после свержения Чаушеску лидером страны Ион Илиеску — сам бывший коммунист — заявил, что партия «выступала против национального духа». Запрет Компартии по указу правительства Фронта национального спасения 12 января 1990 года заставил эту политическую силу переименовать себя в Партию социалистической альтернативы. В какой-то мере история повторилась: авторитарные власти Румынии в 1924 году также запрещали Компартию, а ее члены подвергались арестам и убийствам.

В части стран Восточной Европы были приняты различные законы о люстрации, однако они касались в основном партийных функционеров и представителей спецслужб.

Несмотря на критику оппозиции, компартиям стран Восточной Европы во многом удалось избежать запрета. Большинство из них стали локомотивом изменений, а затем сменили название добровольно. Так произошло, например, в Болгарии, где компартия была переименована в Болгарскую социалистическую партию. Сегодня это одна из самых влиятельных сил в стране.

В ЧССР «бархатная революция» хотя и привела к смене курса, не обернулась «охотой на ведьм». В новое правительство Чехословакии вошли десять коммунистов, два министра — представителя социалистической и народной партии и десять беспартийных. Оно было названо правительством национального согласия.

Когда лидер чехословацкой революции Вацлав Гавел избирался президентом, за его кандидатуру в парламенте проголосовала даже часть его противников-коммунистов. Гавел отмечал, что настроен на диалог со всеми силами в стране и не хочет конфронтации внутри общества.

«Двадцать лет официальная пропаганда твердила, что я враг социализма, что я хочу реставрировать капитализм, что я нахожусь на службе мирового империализма, который за это меня щедро вознаграждает. Что, наконец, я хочу быть владельцем предприятий и эксплуатировать людей. Эти все заявления были ложью, и скоро начнут выходить книги, из которых будет видно, кто я есть и о чем думаю», — сказал он.

Аналогичная ситуация произошла и в Варшаве, где правящая Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) пошла на диалог с оппозиционным движением «Солидарность». Благодаря этому президент страны, лидер ПОРП Войцех Ярузельский некоторое время сохранял свой пост, в то время как в руках оппозиции было правительство страны. В декабре 1995 года президентом Польши стал один из бывших функционеров ПОРП Александр Квасьневский.

«В Венгрии, Польше, Болгарии компартии сами трансформировались в социалистические или социал-демократические и, проиграв первые после распада СССР выборы, потом вернулись во власть», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов.

Компартию, хотя и временно, запрещали и в России. После событий 19 августа 1991 года, когда Компартия РСФСР поддержала незаконные действия ГКЧП, ее деятельность была приостановлена указом президента России Бориса Ельцина.

В 1992 году Конституционный суд России подтвердил правомочность указа. Правда, уже в 1993-м в России была создана Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), которая де-факто стала преемницей запрещенной ранее Компартии РСФСР.

Сохранив в своем названии слово «коммунистическая», Партия коммунистов республики Молдовы смогла триумфально победить на выборах в этой стране, а ее лидер Владимир Воронин с 2001 по 2009 год был президентом Молдавии. Несмотря на название, эта партия не занималась строительством коммунизма, признавала частную собственность, многопартийность и курс на членство страны в ЕС.

В соседней же Украине не менее популярная в то время Компартия подвергалась гонениям со стороны властей, которые даже делали попытки запретить ее. «Запрет партии — это беспрецедентный случай. Если они хотят свести с кем-то счеты — персонально, индивидуально, лично — это должно происходить иначе, не через запрет политической организации, имеющей такой колоссальный авторитет, столько сделавшей для развития Украины, для поднятия ее экономики, ее «социалки». Это же на плечах коммунистов Украины делались все 74 года советской власти», — высказывал «Газете.Ru» возмущение действиями украинских властей их молдавский коллега Владимир Воронин.

Сегодня былая слава КПУ давно позади, и партия сходит с политической арены. Что же касается соседей, молдавских коммунистов, то на последних парламентских выборах они потерпели сокрушительное поражение и не смогли преодолеть проходной барьер.

В 2015 году на Украине советская символика, сувенирами с которой до этого торговали с каждого лотка, также была официально запрещена и приравнена к нацистской. Все это произошло из-за принятого в стране закона, запрещающего «публичное отрицание преступного характера коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

В октябре 2019 года житель Кривого Рога получил по этому закону условный срок за футболку с государственным гербом CCCР.

В мае того же года сотрудники национальной полиции Украины довели до слез малолетнюю девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой на празднике в честь Дня Победы. Ребенок заплакал, что заставило прохожих стыдить полицейских за их действия.

На Украине следовали за модой бывших соцстран Восточной Европы. Так, в 1993 году запрет на использование коммунистической символики вступил в силу в Венгрии. Такие страны, как Латвия и Литва, приравняли советскую символику к нацистской. Дело доходило до абсурда: предприятия не могли использовать изображения различных советских орденов, которыми их награждали за успешную работу во времена СССР.

А после того как международный бренд Adidas выпустил в мае 2018 года красную спортивную женскую майку с надписью USSR и гербом Советского Союза, МИД Литвы высказал свое официальное возмущение этим фактом. В Twitter внешнеполитическое ведомство страны отметило, что многие до сих пор больны «имперской ностальгией».