«Многострадальный народ»: Трамп поддержал протесты в Иране

Студенческие протесты в Иране были поддержаны президентом США Дональдом Трампом. Он обратился к протестующим в Twitter на языке фарси, подчеркнув, что Вашингтон «внимательно следит» за происходящим.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентского срока, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы <...> вдохновлены вашей смелостью», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также обратился к властям Ирана, потребовав допустить к наблюдению за акциями протеста правозащитников. По его словам, Тегеран не должен «расправляться с мирными протестующими» и отключать по всей стране доступ в интернет.

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«Мир наблюдает», — добавил Трамп.

Массовые протесты в Иране начались накануне, 11 января. На улицы иранской столицы для участия в акции поминовения погибших в крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вышли от 700 до 1000 студентов. Незадолго до этого Тегеран признал, что сбил пассажирский лайнер по ошибке.

Поначалу студенты несли свечи в память о погибших, но вскоре акция памяти переросла в антиправительственные протесты. Кроме скандирования лозунгов, направленных против «режима аятолл», студенты также порвали плакат с изображением иранского генерала Касема Сулеймани, убитого неделю назад в результате прицельного ракетного удара США в Ираке.

На видеозаписи, опубликованной иранским агентством Fars, толпа студентов идет по одной из улиц Тегерана, перегораживая проезжую часть. Лица многих протестующих закрыты платками и масками, но есть и те, кто не прячется от камер.

Ранее командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета». Из-за помех он не смог вовремя доложить об этом руководству, добавил Хаджизаде, и поэтому принял решение ударить по «боингу».

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — добавил генерал.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей — ему самому же «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — украинцы. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.

Вскоре после крушения в МАУ заявили, что все авиарейсы из Киева в Тегеран отменены. Схожие решения приняли авиакомпании Singapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines. Несколько авиакомпаний в среду после ракетного обстрела Ирана и крушения самолета полностью отменили рейсы на Ближний Восток на время неспокойной ситуации.

Власти Канады и Великобритании вскоре после крушения сообщили, что есть все основания считать причиной катастрофы ракетный удар. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что такие данные предоставила разведка его страны.

Незадолго до крушения лайнера МАУ в Ираке ракета США убила известного иранского генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецназом «Кудс». 7 января секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа на убийство американскими вооруженными силами Сулеймани. «Даже самый щадящий из 13 вариантов мести будет для Америки историческим ночным кошмаром», — подчеркнул он.

Слова секретаря Совбеза Ирана прозвучали на фоне трагического инцидента, произошедшего в ходе церемонии прощания с убитым генералом Сулеймани. Давка в иранском городе Кермане привела к гибели 35 человек, еще почти 50 получили ранения различной степени тяжести, сообщает IRIB со ссылкой на службу экстренного реагирования.

Добавим, что США регулярно поддерживают практически все антиправительственные акции, происходящие в Иране, начиная с 1979 года — когда в стране произошла исламская революция.