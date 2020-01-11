«Человеческая ошибка»: Роухани извинился перед Украиной

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все причастные к крушению пассажирского самолета Украины будут наказаны, сообщила пресс-служба украинского главы Владимира Зеленского по итогам разговора лидеров стран.

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Вместе с тем глава республики выразил свои соболезнования семьям погибших. «Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны», — приводит РИА «Новости» текст коммюнике.

В тексте также приводятся слова Владимира Зеленского, сказанные им после разговора с главой Ирана.

«Признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права», — сказал он.

В сообщении отмечается, что иранские власти поддержат украинскую экспертную группу в дальнейшем эффективном сотрудничестве в юридической и технической плоскостях.

На сайте президента Ирана подтверждаются его слова о том, что все виновные в трагедии понесут ответственность. «Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы», — говорится в заявлении. Добавляется, что меры по этому вопросу будут приняты в скором времени.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполняя рейс Тегеран — Киев, вылетел из столицы Ирана рано утром 8 января. Спустя несколько минут он пропал с радаров, а затем потерпел крушение, полностью сгорев. Местные власти утверждают, что тела 176 находившихся на самолете будут долго опознавать при помощи ДНК-тестов, так как внешне личности установить трудно.

На борту лайнера находились 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также украинский экипаж, состоявший из девяти человек. Первоначальной версией крушения пассажирского воздушного судна была техническая неисправность, из-за которой самолет загорелся. Также рассматривался теракт.

Позднее Иран признал свою вину, объявив, что Boeing был сбит ракетой малой дальности. Как рассказал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, иранская система ПВО приняла самолет, повернувший в сторону центра КСИР, за американскую крылатую ракету. На обдумывание действий у оператора было несколько секунд. Из-за неполадок со связью военный не смог связаться с командованием и принял решение сбить надвигавшуюся цель. По словам Хаджизаде, это был «плохой выбор».

За несколько часов до этого иранские военные атаковали базы в Ираке, которые использует американская армия. Такое действие было принято в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб неделей ранее из-за атаки военных США по автоколонне, в которой ехали военнослужащие.

Командующий КСИР заявил, что крушение пассажирского самолета — «это цена американских злодеяний и действий в регионе». Он обратил внимание, что той ночью иранское вооружение было «в состоянии полной боевой готовности», а в небе «было много военных самолетов», передает РИА «Новости».

Тем не менее иранский военнослужащий не стал отрицать вину в трагедии. «Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — сказал он на пресс-конференции.

В России признание иранской стороной своей вины посчитали единственно правильным решением. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Тегеран сказал правду. В данных условиях это решение было единственно возможным, единственно правильным... Конечно, признание Ирана поможет (разрядить обстановку) в регионе», — отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».

При этом депутат добавил, что признание иранской стороны никак не умаляет масштабов этой «страшной, невероятной трагедии, которая останется в истории». Парламентарий подчеркнул, что считает это «сильным шагом» со стороны иранских властей. Слуцкий пояснил, что они могли бы «потянуть время, завуалировать свою вину». Однако ясно, что «рано или поздно правда все равно бы стала достоянием», так как держать самописцы у себя «до бесконечности» Тегеран «не смог бы и не стал бы».