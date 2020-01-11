«Идет война, людей убивают»: о чем Меркель говорила с Путиным

Президент России Владимир Путин принял в Кремле канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Встреча стала первой зарубежной поездкой для главы Германии в этом году. Переговоры длились более 3,5 часа — на час дольше запланированного времени.

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Федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению президента Путина. Ее сопровождает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Меркель, эта встреча планировалась еще во время «нормандского саммита» в Париже месяц назад. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины обсуждали урегулирование кризиса в Донбассе. Ситуация на Украине закономерно стала одной из тем нынешних переговоров.

По итогам общения с канцлером Владимир Путин отметил, что минские соглашения должны оставаться безальтернативными.

«По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь», — сказал Путин во время совместной с канцлером пресс-конференции.

Основными итогами декабрьской встречи «нормандской четверки» можно назвать договоренности об обмене пленными между Киевом и республиками Донбасса, который в итоге состоялся в конце прошлого года. Также лидеры выступили за всестороннее прекращение огня на юго-востоке Украины и условились вновь встретится в апреле.

«Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому урегулированию.

Продление закона об особом статусе Донбасса — это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях», — добавил Путин на пресс-конференции.

В контексте внутриукраинского конфликта Германия, как и Россия, выступает за мирное урегулирование с соблюдением минских соглашений.

Достроить «Северный поток»

Данный вопрос при этом напрямую связан с европейскими санкциями против Москвы, которые действуют с 2014 года. Ограничительные меры крайне негативно воспринимают представители немецких компаний и ряд оппозиционных партий в бундестаге, но Берлин не собирается отказываться от санкций без урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, с Украиной косвенно связана ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2», который поддерживает Германия. Меркель не раз отмечала

необходимость сохранения транзита российского газа через украинскую территорию, несмотря на новый газопровод. Опасения канцлера ФРГ должен устранить новый договор о транзите газа между Москвой и Киевом, который был заключен в конце прошлого года.

На встрече с канцлером Путин подчеркнул, что договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер как для России, так и для Украины.

«В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», — сказал Путин.

В то же время реализации проекта «Северный поток — 2» угрожают США, которые предусмотрели введение санкций в проекте оборонного бюджета на 2020 год. В документе указывалось, что причина ограничений — «защита европейской энергетической безопасности». В связи с американскими санкциями швейцарская компания Allseas Group SA приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб газопровода.

Тем не менее, Москва может собственноручно завершить строительство «Северного потока — 2», не раз указывали в Кремле.

Европейские страны, в том числе Германия, заинтересованы в газопроводе не меньше России. Так, Меркель в ходе пресс-конференции подчеркнула, что проект «Северный поток — 2» необходимо довести до конца.

«Мы говорили, конечно же, о проекте «Северный поток». Он посредством нового европейского законодательства легитимизирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока». Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект», — заявила она.

Как отметил Владимир Путин,

работа по строительству и запуску газопровода «Северный поток — 2» должна быть завершена до конца 2020 года.

Ливия и Ближний Восток

Одной из ключевых тем общения стала ситуация в Ливии. Российский лидер подчеркнул, что спровоцированная обстановкой в этой стране нелегальная миграция, контрабандная торговля, распространение оружия и наркотиков подрывают безопасность и стабильность не только в самом регионе, «но и имеют негативную проекцию на Европу».

«При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют», — сказал он в ходе встречи с Меркель.

По словам канцлера, Берлин надеется, что усилия России и Турции по урегулированию конфликта в Ливии будут успешными.

«Мы обсудили вопросы международных конфликтов. Во-первых, хотела бы упомянуть Ливию. Я думаю, что между турецким президентом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным состоялась продуктивная встреча в Стамбуле. В рамках этой встречи ведется работа по прекращению огня. Это может стать шагом в рамках берлинского процесса между странами, которые имеют право вето в СБ ООН, и с другими странами разработался определенный документ на высоком уровне», — указала она, отметив, что ФРГ может приглашать участников на ливийскую конференцию в Берлин под эгидой ООН.

Этот формат поддержал и Владимир Путин.

Российский лидер сегодня также обсудил с канцлером ФРГ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Глава РФ напомнил, что после отказа США от договоренностей иранцы заявили о приостановке своих добровольных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), хотя и подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в случае отмена американских санкций.

Напомним, в 2015 году постоянные члены СБ ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай, США — и Германия подписали соглашение с Ираном. Стороны договорились снять санкции с республики в обмен на ограничения по ее ядерной программе. В частности, Тегеран согласился использовать обогащенный уран исключительно в мирных целях, а также сократил количество ядерных центрифуг для его обогащения и уменьшил число низкообогащенного урана до 300 кг.

США покинули иранскую ядерную сделку в 2018 году и начали вновь вводить санкции против Ирана, а Евросоюзу пришлось заняться разработкой специального механизма для обхода американских ограничительных мер. Ситуация изменилась в прошлом году, когда Тегеран объявил о приостановке своих обязательств по двум пунктам сделки — об увеличении запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Сейчас же ситуацию осложняет обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном, вызванную ликвидацией американцами иранского генерала Касема Сулеймани. В связи с произошедшим Иран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг».

Лидеры Германии, Великобритании и Франции призвали Иран воздержаться от шагов, которые не соответствуют СВПД. К слову, Меркель на фоне решения Тегерана обсудила ситуацию вокруг ядерной сделки с президентом США Дональдом Трампом, однако детали их переговоров неизвестны.

В Москве действия Ирана назвали вынужденным шагом, к которому привели поступки США и «европейской тройки». Как говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, другие участники СВПД не могут обеспечить Тегерану необходимые экономические результаты от выполнения условий соглашения.

При этом Трамп после решения Ирана по СВПД призвал Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай отказаться от ядерной сделки и разработать новое соглашение. Однако в российском МИДе не согласились с предложением президента США. МИД Германии также заявил о стремлении сохранить действующую ядерную сделку с Ираном.

«Мы остаемся в рамках соглашения, мы склоняем Иран к тому, чтобы он вернулся к своим обязательствам. Мы будем использовать все возможности, чтобы найти дипломатическое решение. Нашей целью остается сохранение соглашения», — отметили в ведомстве ФРГ.

Лидеры двух стран сегодня вновь подтвердили, что выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий.

В ходе переговоров российский президент и канцлер ФРГ также успели обсудить вопросы стабильности и безопасности в ближневосточном регионе.

«Надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идет — мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира» , — предостерег Путин.

Стороны также коснулись ситуации в Сирии. По словам главы России, «можно с уверенностью констатировать, что Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность».

Россия и Германия сходятся во мнении, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами в соответствии с резолюцией СБ ООН, добавил Путин.