«Жесткий конкурент»: в Госдепе не считают Россию врагом

США считают Россию конкурентом, но не врагом. Такое мнение в интервью болгарскому радио BNR выразил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

«Я бы сказал, что Россия — это конкурент, достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент [США Дональд] Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты», — напомнил он.

Хейл отметил, что и сам проводил переговоры со своим коллегой для поддержания отношений между странами. «Мы поддерживаем каналы коммуникации по отношению к Украине, Сирии, Северной Корее, контролю над вооружением, в целом по Ближнему Востоку, двухсторонним темам», — обратил внимание замгоссекретаря США.

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По его словам, основной проблемой в двусторонних отношениях США и России остается «агрессивное поведение» РФ. «Именно это является главным препятствием улучшению наших отношений», — добавил дипломат.

Отвечая на вопросы журналистов, Хейл объяснил, почему американские власти ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве второй линии газопровода «Турецкий поток», предназначенной для доставки газа для юго-восточной Европы через Болгарию, и газопровода «Северный поток — 2». Замгоссекретаря указал, что США рассматривают эти газопроводы как геостратегические проекты России.

«Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ к энергоисточникам, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения», — считает замгоссекретаря.

Он уверен, что Россия «использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу». По его мнению, запуск газопроводов является проблемой, так как «Северный поток — 2» и вторая линия «Турецкого потока» «не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину», так как благодаря реализации этих проектов Россия может не пользоваться услугами транзита газа украинской стороны, считает Хейл.

«Мы считаем, что это дает России возможность влиять на Европу», — добавил заместитель госсекретаря США.

Свое интервью американский политик дал после того, как 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода «Турецкий поток», против которого выступает Вашингтон.

Проект «Турецкий поток» -— газопровод из двух ниток, каждая из которых имеет мощность 15,75 млрд куб. м. Одна из веток предназначена для того, чтобы поставлять газ из России в Турцию, вторая — для поставок российского газа жителям стран Южной и Юго-Восточной Европы.

20 декабря американский президент подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором отдельным пунктом было прописано введение санкций против компаний, которые прокладывают газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

В частности, Госдепартамент США ранее заявил, что у компаний-подрядчиков строительства российского газопровода «Северный поток — 2» есть меньше месяца, чтобы не попасть под американские санкции. Они должны прекратить любую деятельность, связанную с реализацией проекта до 20 января 2020 года.

Ведомство призвало компании «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности». В коммюнике также отмечалось, что правительство США поддерживает «диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей».

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, американские ограничительные меры – это наглое и циничное вмешательство в дела бизнеса европейских стран. По мнению главы МИД, санкции были введены именно сейчас, так как строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, из-за чего его противники активизировались и предприняли попытки по срыву проекта.