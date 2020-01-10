Удар по экономике: США расширили санкции против Ирана

Белый дом вводит новый пакет экономических санкций против Ирана – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром финансов Стивеном Мнучином.

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Чиновники рассказали, что санкции будут нацелены против физических лиц, вовлеченных в строительную, обрабатывающую, текстильную и горнодобывающую отрасли Ирана, включая крупнейших производителей стали.

По словам Помпео, администрация также вводит санкции против восьми иранских чиновников, причастных к «дестабилизирующей деятельности», а также к атаке баллистическими ракетами американских авиабаз в Ираке.

«Президент выразился предельно ясно: мы будем продолжать применять экономические санкции до тех пор, пока Иран не прекратит террористическую деятельность и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия», — сказал Мнучин.

Он добавил, что санкции «отрежут» миллиарды долларов поддержки иранского правительства, сообщает NBC News.

«Пока будут продолжаться незаконные действия Ирана, мы будем продолжать вводить санкции», — резюмировал глава минфина США.

Два дня назад в ходе своего обращения к согражданам президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается вводить новые жесткие экономические санкции против Тегерана. По его словам, «мощные санкции» будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».

«Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника», — напомнил американский лидер.

Он обратил внимание на то, что «враждебные действия» Исламской республики существенно активизировались после того, как была подписана «глупая ядерная сделка».

Глава Белого дома призвал страны-гаранты иранской ядерной сделки выйти из договора и работать над новым соглашением. Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе «ущербным», дающим Тегерану возможность «ясного и быстрого пути к ядерному прорыву».

«Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность», — подчеркнул президент.

Трамп пообещал, что, пока он возглавляет Соединенные Штаты, у Ирана не появится ядерное оружие. Глава государства также отметил, что потребует от НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

По словам американского президента, в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке граждане Соединенных Штатов не пострадали, а самим объектам был нанесен минимальный ущерб.

«Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо», — подчеркнул он.

При этом ранее иранские СМИ сообщали, что в результате ударов погибли 80 человек, но американская сторона опровергает эти заявления. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

Предложение США о сотрудничестве с Ираном будет бессмысленно до тех пор, пока действуют санкции Вашингтона против Тегерана, заявил в ответ на такие заявления Трампа постпред Исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Когда мы слышим, как [США] заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла», — приводит его слова агентство IRNA.

Тахт-Раванчи напомнил, что после выхода из ядерной сделки США уже ввели санкции против Ирана и таким образом оказали серьезное давление на жизнь иранцев.

Он назвал санкции Вашингтона «экономическим терроризмом» и заявил, что они противоречат международному праву.

«Несколько дней назад правительство США совершило теракт и убило генерала Касема Сулеймани, тем самым открыв новую главу вражды с иранским народом», — подчеркнул представитель Ирана.

За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США «более жесткую месть», заявил со своей стороны начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.

Он заверил, что ответ от КСИР будет «сильнее, сокрушительнее и шире», чем атака на американские военные базы в Ираке в ночь на 8 января.

Как указали в заявлении иранские военный, этот ракетный удар был не более чем пощечиной, но в дальнейшем Тегеран обещает перейти к «крушащим стальным ударам».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна готова поговорить с Соединенными Штатами о кризисе с Ираном, если американская сторона заинтересована в этом.

По его словам, Россия готова обсудить сложившийся кризис, однако для этого США сначала должны проявить свою заинтересованность. Дипломат рассказал, что страны постоянно взаимодействуют друг с другом в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Контакты в первые дни нового года проходили... ежедневно», — отметил Рябков.