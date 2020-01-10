Украинцы в Абхазии: кто участвовал в митингах против президента

В массовых протестах и попытке госперевора в Абхазии участвовали украинцы, называвшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Интерфаксу» рассказали в администрации президента Абхазии.

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Местные чиновники, как передает издание, выясняют, как и зачем эти люди приехали в Абхазию.

Ранее в администрации главы республики расценили прорыв протестующих в здание администрации как попытку переворота. Штурм начался в четверг, 9 января, около 13.00 по московскому времени.

Митингующие выломали дверь и окно, после чего пробрались в здание, где им оказали сопротивление сотрудники силовых структур.

Местные жители, в частности, недовольны результатами сентябрьских президентских выборов в Абхазии. Тогда с минимальным перевесом победу одержал действующие президент Рауль Хаджимба.

Его основным конкурентом в выборах был оппозиционер Алхас Квициния, который по итогам голосования набрал 46,19%. Незадолго до проведения выборов источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК рассказал, что оппозиционер хотел предложить пост премьер-министра страны россиянину Иналу Ардзинбе. Он четыре года работал в управлении президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Источник РБК рассказал, что Ардзине ушел со своего поста, так как у него были разногласия с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ по стратегии в отношении работы с Украиной Олегом Говоруном. Впоследствии и сам Говорун покинул свой пост.

Среди организаторов массовых протестов у здания президентской администрации в Абхазии РБК называет Ахру Авидзбу, который ранее участвовал во внутриукраинском конфликте в Донбассе. Он был командиром бригады армии ДНР. Его родственника криминального авторитета Алхаса Авидзбу убили в конце ноября в Сухуме.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Абхазии отметили, что во время столкновений пострадали два человека.

«Мы проверили все больницы, поступило два обращения [от участников беспорядков]. Амбулаторно обратились два пациента, которым была оказана помощь, сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало, только два человека», — обратили внимание в ведомстве, передает РИА «Новости».

Таким образом, протестующие требуют проведения новых президентских выборов, так как не признают победу Рауля Хаджимбы. Вместе с тем абхазский парламент призвал действующего президента уйти в отставку, но тот отказался. Тем не менее он заявил, что готов к переговорам.

Кроме того, местным жителям не нравится, как проходит расследование перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также низкое социально-экономическое положение и коррупция в стране.

После попытки госпереворота президент страны Рауль Хаджимба провел экстренное совещание совбеза и заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. Как отмечают в пресс-службе министерства внутренних дел Абхазии, глава ведомства Раули Смыр дал распоряжение установить круглосуточную охрану у комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

«Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей — не допустить столкновений между гражданским населением», — сообщили агентству в МВД республики.

Тем временем в российском МИДе, комментируя происходящее в Абхазии, заявили, что это внутреннее дело республики.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело», — говорится в сообщении ведомства. Дипломаты добавили, что рассчитывают на скорейшее разрешение конфликта и стабилизацию обстановки в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.