«Важные данные»: что США передали Украине по катастрофе в Иране

Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко «важные данные» о крушении украинского пассажирского самолета в Иране. Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter.

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«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — написал Пристайко.

Это объявление он сделал незадолго до начала переговоров Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. При этом глава украинского МИДа не уточнил, какие конкретно данные были переданы властями США.

Незадолго до этого глава Украины попросил союзников, в частности, США, Канаду и Великобританию предоставить все сведения, которые у них есть по крушению «Боинга».

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний», летевший рейсом Тегеран-Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета. Как рассказали представители компании, всего на борту было 176 человек. Из них 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших нет.

Среди летевших в Киев были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Погибшие канадцы были студентами. Они провели рождественские каникулы в Иране и возвращались на учебу. Этот рейс молодые люди выбрали, потому что с пересадкой в Киеве перелет на родину был дешевле по сравнению с другими маршрутами.

Незадолго до авиакатастрофы, иранские военные нанесли удар по военным базам США в Ираке. Вместе с тем власти Ирана предполагают, что самолет разбился из-за технической неисправности. В частности, по предварительным данным, воздушное судно загорелось. Тем временем Киев рассматривает несколько версий, включая поражение ракетой и теракт.

О том, что самолет мог быть сбит ракетой, говорил ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он объявил, что у Оттавы есть доказательства. В то же время Reuters, CBS и Newsweek со ссылкой на источники сообщали, что разведка США считает, что Иран мог ошибочно сбить лайнер зенитной ракетой. Тегеран такую версию произошедшего исключает.

Власти Ирана, у которых оказались найденные «черные ящики», не собираются передавать бортовые самописцы США и компании–производителю. «Мы не отдадим «черный ящик» производителю и американцам», — приводит иранское информагентство Mehr слова главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По его словам, расшифровка будет производиться в Иране местными специалистами. «Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе», — добавил он.

Эту информацию также подтвердил и начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар. «Черные ящики» у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — сказал он.

Тем временем свою помощь в расшифровке республике предложили сразу несколько стран, сообщает организация гражданской авиации Ирана.

«Канада, Франция, Россия и Украина заявили о готовности изучить информацию с «черных ящиков», однако все усилия Ирана направлены на то, чтобы данные изучались местными специалистами», — говорится в сообщении, которое приводит агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что иранские эксперты готовы приступить к расшифровке 10 января. Эта процедура, как отмечает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, может занять порядка 1-2 месяцев. «Крушение украинского самолета стало крупной и смертельной авиакатастрофой. Ее расследование займет 1-2 года, а для расшифровки черного ящика потребуется 1-2 месяца», — заявил глава организации.