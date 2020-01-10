«Точно не знаем»: США признали отсутствие данных о планах Сулеймани

У американских спецслужб не было точной информации о «планах» командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани атаковать США, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. Однако, по его словам, сомнений в неизбежности атак не было.

«Мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда, но это было по-настоящему. Думаю, нет сомнений, что Сулеймани намеревался предпринять действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке», — указал Помпео.

Убитый американскими военными иранский генерал также планировал атаки против других стран, подчеркнул госсекретарь. Но вновь не привел никаких доказательств для подтверждения своих слов.

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К слову, Помпео признал отсутствие данных о «планах Сулеймани» после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании иранского генерала устроить взрыв в одном из американских посольств.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — сказал американский лидер.

Для устранения Сулеймани существовали и другие причины, заверил Трамп, в частности, иранский генерал виновен в гибели американского военного.

Трамп в целом придерживается единой линии при обсуждении операции США по устранению иранского генерала, в ходе обращения к нации 8 января он и вовсе окрестил Сулеймани «главным террористом в мире».

Подобные заявления американского лидера крайне негативно сказываются на отношениях США и Ирана, которые накалились после убийства генерала в начале января. Так, Тегеран объявил министерство обороны США «террористической организацией», а также вновь назвал Белый дом главным спонсором терроризма. К тому же, иранские военные подготовили 13 вариантов ответа на американскую операцию против генерала.

В свою очередь США пообещали нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, в случае возможных атак. Кроме того, на Ближний Восток были переброшены более 4 тысяч американских военных, они разместились на базах США в Кувейте.

Ответом Ирана на ликвидацию генерала стала операция «Мученик Сулеймани» — в ночь на 8 января иранские военные провели серию атак по авиабазам США на территории Ирака. В сторону американских объектов было выпущено более дюжины баллистических ракет. По данным Press TV, в результате обстрела только одной базы США погибли около 80 человек.

В Белом доме не подтвердили данные о гибели американских военнослужащих. Как говорил Трамп, в результате иранской атаки никто не погиб, а инфраструктура авиабаз получила лишь незначительный урон.

Кроме того, разведка США заранее перехватила информацию об ударе по двум базам и предупредила свои войска, передает Fox News.

В ответ на атаку президент США пообещал ввести жесткие санкции и продолжить политику максимального давления в отношении Ирана. В то же время Трамп отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира», — указал американский лидер.

После выступления Трампа СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт уведомила СБ ООН о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Иранский постпред при организации Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран не может принять предложение Вашингтона.

«До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла», — цитирует дипломата IRNA.

Тахт-Раванчи также добавил, что «беспрецедентные» санкции США против Ирана противоречат нормам международного права.

В Тегеране уверяют, что удары по американским объектам были самообороной. По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, Тегеран принял соответствующие меры в рамках 51 статьи Устава ООН.

Иранские военные атаковали объекты США, с которых было совершено «трусливое вооруженное нападение», уточнил дипломат, Тегеран не стремится к войне, но будет защищать себя от любой агрессии со стороны Вашингтона.

К слову, КСИР призвал американских военных не отвечать на иранскую атаку по авиабазам. Представители движения пообещали ударить по солдатам США, если Вашингтон решится на военный ответ.