«Свои» террористы: иранские моджахеды на службе США

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к народу назвал новые санкции против Ирана еще более суровыми, чем предыдущие, однако не прояснил их суть.

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Как отмечает агентство Reuters, подробно о новых ограничительных мерах будет рассказано в заявлении минфина США. Вашингтон при этом дал понять, что намерен усиливать именно политическое и экономическое давление, однако не собирается идти на военную конфронтацию с Ираном.

В то же время нельзя упускать из внимания еще один серьезный инструмент Белого дома — поддержку оппозиционной иранскому режиму радикальной группировки «Организация моджахедов иранского народа», также известной как «Моджахедин-э Халк».

На волне иранского кризиса высокопоставленные чиновники администрации Белого дома заметно усилили свои связи с «Народными моджахедами»,

отмечает в недавнем материале американское издание Business Insider.

Стоит отметить, что эта леворадикальная организация ведет борьбу против иранского режима еще с 1979 года и неоднократно прибегала к террористической деятельности против властей, которые, в свою очередь, также жестоко расправляются с членами организации. Так, в 2011 году в Иране были повешены двое членов движения «Народные моджахеды Ирана» Джафар Каземи и Мохаммад Али Хаджагаи.

Их признали виновными в беспорядках, которые произошли в стране после президентских выборов в 2009 году. В качестве доказательств суд использовал предоставленные обвинением видеоматериалы, которые якобы были сняты и распространены двумя оппозиционерами.

Летом 2010 года источники иранского новостного агентства Fars заявляли, что израильская разведка «Моссад» вступила в заговор с местными террористическими группировками с целью покушений на иранских деятелей. «Сионистский режим встречался с организацией «Моджахедин-э Халк» для реализации [террористического] плана», — утверждали собеседники агентства. Цели этого якобы имевшего место заговора источники не называли.

Как сообщил изданию Business Insider один из ведущих американских экспертов по Ирану Эли Клифтон, «Народные моджахеды» всячески поддерживают проведение террористических актов против чиновников и официальных лиц Ирана.

В 2012 году американская телекомпания NBC сообщила со ссылкой на свои источники, что «моджахеды» стояли за убийствами иранских ученых-ядерщиков. Считается, что заказчиком этих убийств был Израиль, который таким образом пытался замедлить работу Ирана над ядерной программой. Как отмечала в своем материале NBC, Израиль оказывал финансовую поддержку «моджахедам» для подготовки операции по ликвидации ученых — с 2007 года в Иране было убито пять человек, а также уничтожен один из центров ядерных исследований.

«Моджахеды» под покровительством

Как пишет издание The Business Insider, «народные моджахеды», чья штаб-квартира находится в Париже, радовались ликвидации американцами иранского генерала Касема Сулеймани и даже провели несколько вечеринок, отмечая это событие.

Группировка также пользуется поддержкой высокопоставленных чиновников администрации президента США. На ее мероприятиях выступал экс-помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. В 2017 году он посетил съезд организации в Париже. Там он назвал ее «жизнеспособной оппозицией правлению аятолл».

В то же время, несмотря на то, что в США в эмиграции проживает немало членов группировки «Народные моджахеды», до 2012 года она находилась в американском списке террористических группировок.

При этом уже в конце января 2017 года группа отставных американских политиков направила Трампу письмо, в котором говорилось о необходимости более тесного взаимодействия с иранской оппозицией, в том числе и с организацией «Народные моджахеды».

Авторы письма, среди которых был бывший сенатор Джо Либерман, заявляли о необходимости более тесного сотрудничества с оппозиционерами. Авторы письма также заявляют, что Иран не собирается бороться с «игиловцами» (члены «Исламского государства» (организация запрещена в России), террористической организации, запрещенной в России и ряде других стран), так как в случае политического решения конфликта Иран и его союзник — Россия — лишатся влияния в регионе.

Политическую поддержку группировке оказывают госсекретарь США Майк Помпео и советник Трампа Рудольф Джулиани. Как рассказал в недавнем интервью изданию The Daily Beast Джулиани, генерал Сулеймани «несет личную ответственность за убийство нескольких его людей среди «Народных моджахедов».

Издание The Business Insider отмечает в своем материале, что «Народные моджахеды» известны своей неоднозначной репутацией, а часть бывших членов открыто называет ее «сектой».

Хотя леворадикальные взгляды «народных моджахедов» весьма далеки от взглядов чиновников Белого дома, для Вашингтона иранские радикалы — скорее ситуативные союзники в борьбе против режима в Тегеране. Возникшая в 1965 году подпольная организация поначалу вместе с исламскими революционерами боролась против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, которого в свою очередь поддерживали США.

Однако, вскоре пути исламских революционеров и моджахедов разошлись: укрепившись у власти аятолла Рухолла Мусави Хомейни, являвшийся лидером исламской революции 1979-го, стал подавлять оппонентов как справа, так и слева. Тогда «Народные моджахеды» ушли в подполье и стали бороться против исламского правительства, прибегая к терактам.

В 1983 году во время ирано-иракской войны глава организации Массуд Раджави принял помощь иракского лидера Саддама Хусейна, который использовал «моджахедов» в борьбе с иранским режимом. Однако этот шаг был воспринят многими иранцами как предательство. Боевики принимали участие в конфликте на стороне иракской армии, а впоследствии помогали режиму Саддама Хусейна подавлять выступления иракских курдов.

В те годы «моджахеды» сотрудничали и с ЦРУ, сообщая американской разведке данные о ядерной программе Ирана. Как отмечалось в одном из докладов конгресса, составленном благодаря помощи моджахедов, «Иран оставался страной, которая активно пыталась обзавестись оружием массового поражения».

В настоящее время «Народные моджахеды» насчитывают несколько тысяч членов в разных странах мира. Большая часть проживает на территории Албании, которая начала давать приют членам организации c 2013 года.

Как сообщает местное англоязычное издание The Tirana Times, именно поэтому Албания удостоилась недавно критики со стороны Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В своей речи вскоре после гибели иранского генерала Касема Сулеймани он назвал Албанию «маленькой, но дьявольской европейской страной, где американцы сотрудничают с иранскими предателями против Исламской республики».

Не исключено, что в случае радикальных событий в Иране «народные моджахеды» могут быть использованы при смене режима в стране, однако радикализм группировки может оттолкнуть от нее потенциальных союзников в самом Иране.