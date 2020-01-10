«Договор, заложивший мину»: как Версальский мир породил Гитлера

Версальский мирный договор, ратифицированный странами Европы 10 января 1920 года, закончил кровопролитную Первую мировую войну, которая унесла сотни тысяч жизней, однако побежденная Германия заплатила за нее высокую цену.

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Разгромленная страна лишилась всех колоний и была обязана выплатить победителям большие репарации. Правда, размер выплат не назывался: об этом победители в ходе конференции договориться не смогли.

В свою очередь, немецкие колонии, а также имперские владения союзницы этой страны Турции были поделены между Францией и Великобританией. Перераспределение союзниками сфер влияния способствовало неравномерности их развития и возникновению новых противоречий.

Кроме этого Германия также была лишена возможности иметь военную силу. Ей запрещалось иметь танковые части, военную авиацию, подводный флот и линейные корабли. По-своему прав оказался немецкий контр-адмирал Людвиг фон Ройтер, который, опасаясь подобного решения Антанты, 21 июня приказал затопить интернированный англичанами флот на рейде у военно-морской базы Скапа-Флоу на Оркнейских островах.

Считается, что все эти унизительные условия привели впоследствии к расцвету немецкого реваншизма, который спустя десятилетие приведет к власти нацистов.

«На мой взгляд, Версальский договор… уже заложил мину в послевоенное устройство Европы после окончания Первой мировой. Потому что условия Версальского договора были унизительными и оскорбительными для Германии. По крайней мере, так считают многие российские историки, ученые. То, что стало происходить после этого, по-моему, это наглядно доказывает», — отмечал ранее в одном из своих выступлений бывший глава Минобороны России, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

Помимо мира с Германией при подписании Версальского договора были подписаны соглашения и с остальными бывшими членами блока центральных держав — Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией. Все вместе эти документы составили так называемую Версальскую систему, определившую характер международных отношений в послевоенном мире. Вместе с тем кабальные условия для капитулировавших стран породили слишком много разногласий между ними и победителями.

Что касается России, то она не была приглашена к версальскому столу, так как к тому времени вышла из войны, а у власти находились большевики. Владимир Ленин считал Версальский мир временной мерой и предполагал, что его сменит «мировая революция».

По иронии судьбы, подобные мысли были в голове и у оппонентов большевиков. «Версаль — это не мир, а перемирие лет на 20», — говорил виднейший французский полководец Первой мировой Фердинанд Фош.

Версальский мир тем не менее стал основой для создания Лиги наций — международной организации, которую часто называют предтечей ООН. Их устройство действительно похоже. Исполнительным органом Лиги наций была Ассамблея, а совет состоял из четырех постоянных членов — Великобритании, США, Италии и Японии. Первыми четырьмя непостоянными участниками стали Бельгия, Бразилия, Греция и Испания. К концу существования Лиги ее членами были уже 34 государства.

Америка начинает, но не вступает

Тогдашний Вашингтон стал главным вдохновителем создания Лиги наций, а президент этой страны Вудро Вильсон возглавил комиссию по подготовке устава нового объединения. Итоговый документ организации в 1919 году из 26 пунктов подписали 44 государства мира.

Правда, Вильсону достаточно долго пришлось убеждать американский конгресс в необходимости проголосовать за вступление в Лигу наций — слушания по этому вопросу продолжались шесть недель.

Убедить конгресс, где в то время были сильны позиции изоляционистов, Вильсону так и не удалось — 19 марта 1920 года сенаторы проголосовали против участия США в объединении.

«Создание «Лиги наций было «первым подходом к снаряду», но среди ее инициаторов были большие противоречия, да и идеи самого Вильсона о либеральном мировом порядке не нашли поддержку в самих США», — отмечал ранее программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что «Лига Наций стала первой в мировой истории попыткой привнести в международные отношения хотя бы некоторые элементы предсказуемости, доверия, демократии и справедливости».

«Ее создание стало возможным лишь на волне определенного идеализма, оптимизма и призрачной надежды на «вечный мир», сформировавшихся после окончания кровопролитной Первой мировой войны, которая четко разделила мир на победителей и побежденных. Попытка эта оказалась неудачной — в этом главный урок Лиги наций. Международные отношения плохо подчиняются демократическим правилам и международному праву. Это не сфера традиционного демократического развития, а место жесткого противостояния национальных интересов разных стран», — говорил Злобин.

Несмотря на критическое отношение к Лиге наций, в 1934 году СССР все же присоединился к ней, что было тактическим ходом. Лидер страны Иосиф Сталин хотел получить больше влияния в мировых делах. Советская пресса подавала это решение как продиктованное сугубо гуманистическими интересами.

«Вступление СССР в Лигу наций также является одним из факторов борьбы Советского Союза за мир», — отмечало издание «Горячие сланцы» в 1935 году.

К тому времени из состава Лиги наций уже вышла нацистская Германия: Адольф Гитлер считал, что международные договоры только мешают продвижению его идей. Членство СССР же в Лиге наций закончилось в 1939 году — страну исключили после нападения на Финляндию.

Мир, заключенный в Версале, просуществовал недолго, и человечество погрузилось в тяжелую Вторую мировую войну, после окончания которой державы-победительницы провозгласили создание ООН.