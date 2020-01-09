«Кошмарная ситуация»: администрацию главы Абхазии взяли штурмом

В Абхазии протестующие ворвались в здание администрации президента, прорвавшись сквозь оцепление силовиков. Активисты выбили несколько окон, в итоге силовикам пришлось закрыть их шкафами и тумбочками.

На акцию протеста перед администрацией президента Абхазии из-за резонансного дела об убийстве трех человек в Сухуми, которое произошло в ноябре прошлого года, собрались около 500 человек. Протестующие начали штурм и взломали дверь в здание.

Как заявил ТАСС замминистра внутренних дел Абхазии Тенгиз Нармания, активисты сломали первую дверь у входа в администрацию президента, в здание ворвались около 100 человек.

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить протестующих из администрации и с ее территории. При этом в столкновениях с полицией пострадали несколько человек, хотя минздрав республики пока не подтверждает эту информацию.

Митинг у администрации главы государства был организован активистом Ахра Авидзбой. По его словам, демонстрация связана с тем, что один из подозреваемых по делу об убийстве трех человек в Сухуми работал в охране президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Изначально участники акции протеста собрались возле здания суда, где было возобновлено рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии «Родовые огни» на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы республики. Затем протестующие перешли к зданию администрации президента.

К слову, сам Квициния также участвует в протесте, по его словам, люди возмущены «кошмарной ситуацией» в Абхазии.

«Здесь непонятно, что происходит... Политическая ситуация в стране кошмарная, конечно, потому что власть довела до нее», — цитирует слова политика ТАСС.

Протестующие требуют отставки главы государства, который, как заявил на митинге Авидзба, в настоящее время находится на правительственной даче.

Однако в пресс-службе правительства Абхазии утверждают, что президент присутствует на похоронах бывшего премьер-министра страны Анри Джергении, пишет РИА «Новости».

Стоит отметить, что в ходе перестрелки в ноябре 2019 года погибли два абхазских криминальных авторитета — Алхас Авидзба и Астамур Шамба, а также официантка из ресторана «Сан-Ремо». В результате инцидента также пострадали три человека. При этом огонь по преступникам открыли неизвестные в масках, они расстреляли Авидзбу и Шамбу на летней веранде ресторана.

Прокуратура Сухуми возбудила уголовное дело по нескольким статьям после перестрелки. В рамках разбирательства суд заключил под стражу жителя села Моква Ахалаи Дато Ревазовича и его родного брата Демура, также был объявлен в розыск еще один подозреваемый — Эрик Чкадуа.

Данное дело вызвало определенный резонанс в Абхазии, в декабре прошлого году в отставку ушли генпрокурор республики Зураб Ачба и его заместитель Эшсоуа Какалия, также свой пост покинул министр внутренних дел Гарри Аршба. Глава МВД Абхазии был уволен с формулировкой — «осложнение криминогенной ситуации в стране».

Отставки генпрокурора и его зама были одобрены абхазским парламентом, говорил депутат Дмитрий Дбара, МВД и прокуратура ничего не сделали для раскрытия убийства у ресторана «Сан-Ремо».

«Они помогли преступникам уйти от ответственности. У них была информация о преступниках, которые могли это совершить, но они их не задержали их. И самым большим наказанием оказалось освобождение от должности... Не по собственному желанию, а по статье должны были уйти», — отмечал Дбара.

При этом отставкам Ачбы и Какалии предшествовали массовые акции протеста у парламента Абхазии. Митингующие сетовали на бездействие властей и требовали изменить ситуацию. В ответ на протесты президент Абхазии провел совещание с силовиками, где заслушал отчет о ходе расследования резонансного дела и других преступлений. В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба.

«На Совете безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное собрание представления об освобождении генерального прокурора», — заявил Хаджимба.