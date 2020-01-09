«Судороги проигравших»: Трампу хотят связать руки

Палата представителей конгресса США в четверг проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом в среду заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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«Сегодня, в соответствии с нашим долгом обеспечить безопасность наших граждан, палата представителей продвигается вперед с резолюцией, ограничивающей военные действия президента против Ирана, — заявила Пелоси. — Резолюция будет отправлена в процедурный комитет сегодня вечером, а завтра (9 января) будет вынесена [на голосование] всей палаты».

По ее словам, решение главы Белого дома об убийстве генерала Касема Сулеймани повлекло за собой серьезные последствия для США — Ирак поставил вопрос о выводе американских войск из страны, а Иран объявил о полном снятии с себя обязательств по ядерной сделке. Таким образом, действия Трампа ставят под угрозу безопасность американцев. Убийство иранского генерала, по мнению Пелоси, стало провокационной и непропорциональной мерой.

Заявление спикера последовало после вчерашнего брифинга главы Белого дома по ситуации в Иране. Президент США пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана, а также заявил об «отступлении» Тегерана после атаки на американские объекты в Ираке. Однако, по его словам, Вашингтон ответит на иранскую агрессию жесткими экономическими санкциями.

Обращение Трампа не было направлено на усиление военной эскалации, однако демократов это не успокоило.

«Наши озабоченности не были развеяны сегодняшним брифингом администрации», — отметила Пелоси.

С высокой долей вероятности резолюция получит одобрение в палате представителей, которая контролируется демократами. Однако судьба документа в сенате, где преимущество на стороне республиканцев — неизвестна. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин, вынесение резолюции на обсуждение — не более, чем инструмент предвыборной президентской борьбы демократов с Трампом.

«Не более, чем уесть в очередной раз президента. Американский сенат это не поддержит, на уровне закона это никогда не сможет быть принято, поскольку закон для того, чтобы поступил в действие, подписывает сам президент. Это просто сотрясание воздуха, что бы ни делал Трамп — это всегда будет вызывать до ноября этого года яростную реакцию со стороны палаты представителей. Это судороги проигравших», — считает эксперт.

Стремясь ограничить полномочия Трампа, демократы ссылаются на резолюцию о военных полномочиях 1973 года, согласно которой президент выступает в роли главнокомандующего армией и флотом США, однако конгресс обладает правом объявлять войну. Резолюция предусматривает механизм принятия Вашингтоном военных решений. Глава государства в течение 48 часов с момента начала военных действий обязан сообщить о своем решении конгрессу, который устанавливает, одобрить ли использование военной силы. В случае, если законодатели высказываются против, президент должен прекратить военные действия в течение 60 календарных дней с дополнительным 30-дневным периодом вывода войск.

При этом Александр Домрин обращает внимание на тот факт, что сейчас не приходится говорить об объявлении войны Ирану. Соответственно, претензии демократов безосновательны.

«Войну ведь никто не объявлял. Трамп произвел единичный выстрел, убил генерала, — отмечает эксперт. — Америка отстрелялась, Иран отстрелялся. На этом инцидент исчерпан, но для того, чтобы уесть Трампа [выносят резолюцию]. Если бы он не убил иранского генерала, его обвиняли бы в том, что он «girly man», несерьезный мужчина. Что бы он сейчас не делал, до ноября его не оставят без критики каждодневной».

По словам Пелоси, администрация Трампа направляла конгрессу уведомление о своих действиях в отношении Сулеймани, однако заявление «вызывает больше вопросом, чем ответов», что подтверждает опасения демократов о том, что «конгресс и американский народ остаются в неведении относительно своей национальной безопасности».

«На юридическом языке эта резолюция ничтожна, поскольку полномочия президента США прописаны во второй статье конституции США. Если вы хотите ограничить полномочия президента США, какие бы то ни было, включая полномочия главнокомандующему, надо принимать поправку к американской конституции, — отмечает эксперт.

— Если какие-то последствия и могут быть у этой резолюции, так это заявление в Верховный суд — единственный орган в США, который занимается вопросами комментариев, объяснений, каких-то уточнений положений американских конституций. Только ВС США может принять соответствующее решение. Но и в этом случае у меня большое сомнение, что такое решение будет принято, поскольку это нарушает американскую конституцию».

Вместе с тем, как заявила Нэнси Пелоси, палата может также рассмотреть другие законопроекты по данной теме, в частности, запрещающие финансирование не одобренных конгрессом военных операций. Соответствующий законопроект уже представил демократ Ро Кханна. Помимо этого, демократ Барбара Ли внесла проект резолюции, отменяющей разрешение на применение военной силы против террористов от 2002 года, которое администрация Трампа использует как обоснование своих действий против Ирана.

«Администрация должна работать с конгрессом для достижения немедленной и эффективной стратегии по деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшее насилие», — подчеркнула Пелоси.