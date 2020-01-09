«Узнаем правду»: Зеленский сделал заявление по «Боингу»

После крушения пассажирского Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном украинский президент Владимир Зеленский обратился к согражданам. Документ опубликован на сайте президента Украины.

«Я прошу всех — особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — заявил Зеленский.

В катастрофе, по официальным данным, погибли 11 украинцев, среди них — девять членов экипажа. День 9 января объявлен на Украине траурным. По словам украинского лидера, уже специально подготовлены самолеты для отправки в Киев из Тегерана тел погибших, сейчас украинская сторона ждет согласования с Ираном для вылета.

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«Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду», — подчеркнул украинский президент. Он также выразил соболезнования семьям всех, кто погиб на борту «Боинга».

По словам политика, по делу о крушении возле столицы Ирана местные власти уже начали «детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права». Зеленский добавил, что изучением причин крушения занимается специальная комиссия при Организации гражданской авиации Исламской республики Иран.

Кроме того, в Тегеран направлены 45 украинских специалистов, представляющих Государственную авиационную службу, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и представители авиакомпании МАУ.

Ранее Владимир Зеленский также поручил полностью проверить все самолеты украинской гражданской авиации на предмет летной пригодности. «Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка… всего гражданского флота», — отметил украинский президент.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.

Крушение украинского «Боинга» произошло перед ракетным ударом Ирана по американцам, что привлекло особенное внимание международной общественности. Тегеран, напомним, нанес «удары возмездия» по базам вооруженных сил США в ответ на убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

Вскоре после крушения в МАУ заявили, что все авиарейсы из Киева в Тегеран отменены. Схожие решения приняли аиакомпании Singapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines. Несколько авиакомпаний в среду, после ракетного обстрела Ирана и крушения самолета полностью отменили рейсы на Ближний Восток на время неспокойной ситуации.

Самолеты Boeing 737 уже не в первый раз падают из-за технических неисправностей. Осенью 2018 года общемировой резонанс вызвали крушения самолетов Boeing 737 MAX,в которых погибли 346 человек.

Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии с воздушным судном компании Lion Air, погибли 189 человек. Вторая — в начале весны 2019 года: в Эфиопии разбился лайнер Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек.

Предварительно следствие показало сходство двух катастроф, однако итоги расследования пока не разглашались. Глава корпорации Денис Мюлленберг тоже признавал, что перед авариями на обоих самолетах произошел сбой автоматизированной системы управления полетом MCAS. После этого по всему миру были введены запреты на полеты этой модели, несмотря на то что многие из них только были приобретены авиакомпаниями.

Украинский «Боинг», разбившийся возле Тегерана, — машина совсем новая, МАУ купила ее прямо на заводе-изготовителе менее 4 лет назад. Рейсы в Тегеран этот самолет совершал регулярно. Плановый техосмотр он проходил всего за два дня до катастрофы.

Всего в мире эксплуатируется несколько тысяч 737-х «Боингов», за миллионы часов полетов разбилось лишь 10 самолетов — включая тегеранскую трагедию.