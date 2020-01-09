«Преодоление застоя»: что Путин скажет Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин отмечал, что в работе над посланием Федеральному собранию он уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Реклама

«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января. Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — цитирует слова главы государства ТАСС.

В частности, речь идет о вопросах, связанных с преодолением застоя в сфере доходов граждан, уточнил Путин, а также со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда и с преодолением бедности.

«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — резюмировал президент России.

Изменение Конституции

Путин в своем послании к Федеральному собранию обычно обозначает стратегический курс развития страны. Как считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в этом году глава государства может затронуть тему улучшения Основного закона страны.

«Нужно убрать из Конституции запрет на государственную идеологию. Мы в ЛДПР считаем, что идеологией России должен стать русский мир. Мы должны дать гарантии безопасности всем, кто живет на территории исторического расселения русских, должны дать возможность всем русским стать гражданами России», — сказал Жириновский.

В числе прочих изменений глава ЛДПР предложил прописать в Конституции, что все недра принадлежат государству. Также Жириновский считает возможным переименование должности главы государства, вместо чужого термина «президент» использовать «верховный правитель».

«Мы можем также усилить законодательную власть и передать Госдуме право утверждать состав правительства. А выборы в парламент проводить только по партийным спискам, потому что одномандатные округа — это всегда сепаратизм, центробежная сила», — подчеркнул Жириновский.

Защита семьи

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член «Единой России» Оксана Пушкина уверена, что в своем послании Федеральному собранию Путину стоит уделить внимание мерам по защите семьи.

«Внесение в законодательство адекватных мер, которые поставят заслон на пути тех, кто, прикрываясь лозунгами невмешательства в семью, ведут ее настоящее разрушение», — заявила депутат «Газете.Ru».

Для современного общества насилие в семье — это совершенно недопустимая вещь, подчеркнула Пушкина.

Проблемы здравоохранения

Глава государства, вероятно, затронет вопросы, связанные с внешней политикой — ситуацией в Сирии и на Украине, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Думаю, будет блок, посвященный внутренним проблемам, что нет времени на раскачку и надо срочно действовать. Мы наблюдаем это уже несколько лет, но те результаты, которых мы ждем, не наступают — прежде всего экономическое развитие», — отметил парламентарий.

Одним из наиболее важных вопросов является ситуация вокруг здравоохранения, указал Куринный, пока есть лишь небольшие попытки наладить работу системы.

«К сожалению, заработные платы врачей — это больше достижения оптимизации и связаны с увеличением нагрузки, а не пересмотром отношения к здравоохранению. К тому же, следует говорить о сокращении населения и улучшении лекарственного обеспечения регионов», — резюмировал депутат.

Человеческий фактор и новое оружие

Как считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в своем послании Путин охватывает все элементы социальной, политической, экономической и военной жизни страны.

«Послание президента в этом году будет уделено человеческому фактору, росту благосостояния каждого взятого человека. Это очень важно, так как санкционная тенденция в отношении России продолжается», — сказал Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru».

Президент также затронет тему продвижения передовых технологий и искусственного интеллекта, уверен сенатор, а именно оружию пятого и шестого поколения. К слову, новые вооружения стали одной из ключевых тем прошлого послания президента.

Финансирование маткапитала

В этом году президент будет больше внимания уделять экономическим проблемам, заявила в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ Тамара Плетнева. По ее мнению, главе государства стоит обратить внимание на ситуацию вокруг материнского капитала.

«У нас есть материнский капитал, и он четко расписан — на какие нужды он должен расходоваться семьей. Мы строго этого придерживаемся, но от граждан поступает масса различных просьб. К примеру, некоторые просят дать возможность тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. Подобный вопрос мы не можем решить без согласия правительства», — отметила Плетнева.

Кроме того, пособие на первого ребенка предоставляется из бюджета, а на второго его можно взять лишь из материнского капитала, указала депутат. По ее мнению, следует изменить подход и выделять средства также на второго ребенка.

«Еще один вопрос — поддержка молодых семей. Необходимо предоставить им больше возможностей для получения субсидий и жилья. В настоящее время на их поддержку выделяется около 5 млрд рублей из бюджета, что слишком мало», — подчеркнула Плетнева.

Налог на богатство и коррупция

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член КПРФ Юрий Синельщиков считает, что Путину стоит рассказать о радикальных мерах в сфере борьбы с коррупцией.

«Нельзя сказать, что совсем ничего не делается, но вот эти точечные удары — это все не то. Есть целый ряд неиспользованных способов, за рубежом говорят, что мы используем не все», — пояснил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Необходимо обсудить вопрос о «чистой экономике», так как амнистия капитала якобы сработала в сторону капиталистов-мошенников, добавил Синельщиков, в итоге это служит «развитию криминалитета и его возвышению».

«Для страны на первом месте стоит борьба с бедностью, надо было бы сказать Путину о радикальных мерах в этой сфере. Нам говорят: денег нет, но вы держитесь. Но что значит держитесь, когда у нас есть излишне богатые люди? Надо каким-то образом обложить их налогами, и заставить работать на общество и народ», — резюмировал депутат.

Законопроект о насилии

Ежегодное послание Путина Федеральному собранию — маркер курса развития России, заданные точки для работы парламентариев, уверена зампред комитета Госдумы по международным делам, член «Единой России» Наталья Поклонская.

«Наша работа должна быть направлена на интересы обычных людей. Все политики должны следить за тем, как они говорят и о чем, а также за своим отношением к людям, которые являются их основными работодателями. Необходимо заниматься разработкой различных законов и следить за их исполнением», — отметила депутат.

Говоря об ожиданиях от послания Путина, Поклонская указала на законопроект о предупреждении насилия в семье.

«Данная инициатива разделила общество на два лагеря, и над ней следует работать, чтобы достичь компромисса. Необходимо сделать так, чтобы политики не вмешивались в дела семьи. В то же время нужно дать инструменты для слабой стороны, которая уже подверглась насилию», — добавила депутат.

С учетом анализа и статистики, количество подобных преступлений увеличивается, подчеркнула Поклонская, необходимо оградить слабую сторону от насилия, не вмешиваясь в семьи.