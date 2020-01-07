Заплатите за проверку: украинцам усложнят въезд в ЕС

Евросоюз ужесточает правила получения разрешения на въезд для украинцев — с 2021 года гражданам Украины нужно будет, кроме предоставления биометрического паспорта, пройти дополнительную платную авторизацию.

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Новая система называется ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Данная проверка будет обязательна только для граждан тех стран, которым не нужны визы для въезда.

В ходе работы ETIAS пограничными службами Евросоюза будет сформирована единая база данных о пересечении границы Шенгенской зоны. Европейские страны будут обмениваться этой информацией.

Согласно нововведению, украинцам для проезда в Шенгенскую зону нужно будет за 96 часов до визита заполнить онлайн-анкету. В числе прочего система будет проверять, нет ли у претендента на въезд неоплаченных штрафов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что его страна в текущем состоянии не имеет шансов на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

По словам Климкина, в НАТО и ЕС считают Украину внутренне нестабильным государством. Причинами этого, по словам экс-главы украинского МИД, являются слабость «политической нации», слабость идентичности и олигархическая система.

Бывший министр подчеркнул, что для вступления в НАТО и Евросоюз Украина должна развиваться и изменяться.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев не намерен довольствоваться «особым статусом» в Евросоюзе — так она ответила на соответствующее предложение от президента Словении Борута Пахора.

«Стратегическая цель Украины — это полноценное членство в ЕС, которое также закреплено в конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности, в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД Украины.

Ранее президент Словении предложил предоставить Украине и Турции особый статус в Евросоюзе.

«Я бы обозначил разницу между западными Балканами и Турцией с Украиной. Для Украины и Турции я бы предложил специальный статус и полноценное членство для государств западных Балкан», — сказал лидер Словении, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед.

Подобные заявления прозвучали как тревожный сигнал для Украины, которая уже четко обозначила вступление в Евросоюз как главную внешнеполитическую цель.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в качестве первого зарубежного визита он выбрал Брюссель, где его ждала достаточно насыщенная программа.

Президент встретился с тогдашними председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также еврокомиссаром по вопросам евро- и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Кроме того, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также Зеленский выступили с совместным заявлением по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Документ состоит из 14 пунктов, десять из которых посвящены именно вопросам внутренней политики страны. В заявлении говорится, что Украина достигла прогресса в некоторых реформах, однако Киеву следует направить больше усилий на борьбу с коррупцией.

Впрочем, чуть ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что безвизовый режим Европейского союза с Украиной приводит к массовому бегству украинцев в страны ЕС, в первую очередь — в Польшу.

«Польша решила для себя демографическую проблему, очень быстро развивается за счет Украины и Грузии. Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо», — пояснил политик.

По его словам, безвиз оказывает пагубное влияние на положение в стране на фоне плачевного состояния украинской экономики. Люди массово уезжают, подчеркнул Саакашвили.

Польское агентство по трудоустройству иностранцев сообщало, что каждый пятый мигрант с украинским паспортом планирует обосноваться в Польше, а около 25% украинцев хотят пожить за границей хотя бы несколько лет. При этом более 60% мигрантов приезжают в Польшу по рабочей визе, по большей части это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.