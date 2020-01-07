Начинается мирная жизнь: Путин приехал в Сирию

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, посетил Сирию, где провел встречу с лидером арабской республики Башаром Асадом. Главу российского государства сопровождал в этом зарубежном визите министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.

«Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать —

пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России также указал на признаки возвращения мирной жизни, видные на улицах сирийской столицы.

«Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова», — указывается в комментарии Кремля.

Тема Сирии станет также одной из главных на переговорах Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чей рабочий визит в Москву состоится 11 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с Путины меры по перемирию в сирийском Идлибе. Переговоры лидеров двух государств пройдут во время визита главы России в Стамбул 8 января.

«Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим», — заявил Эрдоган.

В конце декабря прошлого года бойцы российской Военной полиции заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска. Это стратегический район на перекрестке дорог, связывающих город Ракка — центр одноименной провинции — с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме реки Евфрат.

Как рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после поднятия российского флага над пунктом, подразделение сразу же приступило к патрулированию и решению задач по обеспечению безопасности мирных жителей.

Телль-Самин расположен в 26 км от Ракки, которую боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) раньше называли своей столицей. Пункт расположен в здании бывшей школы.

Несколькими днями ранее его занимали военные США. Причем пока пункт был американским, террористы провозили по указанным дорогам оружие и боеприпасы, о чем неоднократно заявляли сирийские власти.

В начале декабря в Ракку впервые с 2014 года вошли российские военнослужащие и провели там гуманитарную акцию. Россия и Сирия взаимодействуют, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру города и всего региона, как это уже было сделано в Дамаске, Алеппо, Хомсе и некоторых других городах арабской республики.

Как рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский, инфраструктуру Ракки полностью уничтожила операция по освобождению города, которую в 2017 году проводила возглавляемая США международная коалиция.

По словам Варнавского, в результате неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов погибли тысячи мирных жителей. В городе продолжаются работы по разминированию местности, расчистке завалов, отметил он. Помимо этого, в Ракке не хватает чистой воды, продовольствия и медикаментов.

В ходе масштабной гуманитарной акции в этом городе российские военные раздали населению 2 тыс. продовольственных наборов. Кроме того, врачи из России готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

Как отмечают эксперты, став основным игроком в Сирии, Россия смогла значительно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Превращенный в полноценную военную базу порт Тартус и авиабаза Хмеймим стали первым за многие годы военным форпостом Москвы в этом регионе.

В октябре прошлого года немецкий политолог Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt отметил, что Владимир Путин реализовал заветную мечту «большинства умных военачальников на протяжении всей истории — побеждать без войны».

Действия Москвы на Ближнем Востоке похвалил — правда, косвенно — бывший вице-президент США Джо Байден.

«Позиции России в регионе укрепляются, позиции Асада укрепляются», — отметил он, сказав, что этому во многом способствует выбранный [президентом США Дональдом] Трампом курс во внешней политике.