Поле битвы — ООН: США схлестнулись с Россией и Китаем

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских помещений», передает Reuters.

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Документ был подан на обсуждение после нападения 31 декабря на посольство США в Багдаде. Такие заявления Совета Безопасности из 15 членов должны быть одобрены консенсусом.

Миссия США при ООН заявила, что 27 стран выступили с осуждением нападения на посольство в Багдаде «в резком контрасте с молчанием Совета Безопасности ООН из-за двух постоянных членов — России и Китая — не позволяющих принять заявление».

Как сообщал Белый дом, 27 декабря 2019 года в результате атаки шиитского ополчения «Хезболла» на военную базу коалиции погиб контрактник США.

Спустя два дня глава Госдепартамента Майк Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб американского лидера Дональда Трампа во Флориде, где тот проводил выходные, писала The Washington Post со ссылкой на источники.

Они предложили президенту страны различные варианты ответа иранской стороне. В итоге Трамп согласился на убийство командующего спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

На это решение, считает издание, повлияло то, что Помпео и Эспер действовали сообща при отстаивании своей позиции. Кроме того – и это уже сообщалось официально — Трамп отдал приказ совершить атаку по нескольким объектам группировки «Хезболла».

В результате этого нападения погибли 25 человек и более 50 получили ранения. После этого 31 декабря у здания американского посольства в Багдаде прошли акции протеста и митинги. Выступающие требовали выдворения американских дипломатов и военных из страны.

На следующий день — утром 1 января 2020 года — сотрудники службы безопасности американского посольства в Багдаде применили слезоточивый газ для разгона протестующих, после чего несколько митингующих получили травмы.

Причиной этого были атаки протестующих на здание диппредставительства, которые бросали камни и жгли американские флаги. Все увенчалось тем, что несколько нападавших на посольство взобрались на здание приемной и подожгли крышу.

В само здание посольства протестующие не проникли, никто из сотрудников США не пострадал, и официальные представители США заявили, что не планируют эвакуировать миссию. Сообщалось, что американские военные круглосуточно дежурят на крыше основного здания диппредставительства.

Через два дня самолеты американских военно-воздушных сил нанесли ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани. Помимо него, погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Как отметили в Пентагоне, нападение на автоколонну, в которой следовал военачальник, состоялось потому, что в США считают именно Сулеймани причастным к атаке на коалиционные базы в Ираке, а также к протестным акциям у американского посольства в Багдаде.

Вскоре верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» преступникам, причастным к убийству иранского военнослужащего. Президент страны Хасан Рухани, в свою очередь, отметил, что это «тяжелейшее» преступление США войдет в историю страны.

В ответ на все угрозы со стороны Тегерана Трамп предупредил, что в случае потенциального нападения со стороны иранских военных США готовы «очень быстро и очень сильно» атаковать более чем 50 иранских объектов, в том числе культурного наследия.

Также Трамп заявил, что за «враждебность» в отношении солдат и граждан США последуют «санкции, в сравнении с которыми санкции против Ирана будут чепухой». Он также отметил, что США не выведут войска из Ирака, пока Багдад не оплатит строительство авиабазы «за миллиарды долларов». Трамп подчеркнул, что Штаты потратили «кучу денег в Ираке», а само вторжение на Ближний Восток было «худшим решением в истории страны».

Командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, как передает агентство Fars, пообещал, что Иран положит конец присутствию американских войск в регионе. По его словам, власти страны совершат по отношению к противнику «стратегическое возмездие». При этом Тегеран ни перед чем не остановится при достижении своей цели.

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре, прошедшем в пятницу, 3 января, выразили озабоченность по поводу ликвидации американскими военными Касема Сулеймани. Лидеры двух стран подчеркнули, что случившееся может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе.

Позднее — в воскресенье, 5 января — депутаты Совета представителей Ирака на экстренном заседании постановили «положить конец военному присутствию иностранцев в стране». Кроме того, иракские парламентарии — в основном «за» голосовали представители шиитского большинства — решили прекратить работу в рамках международного соглашения по «антитеррористической коалиции». Курды и сунниты на заседание парламента не пришли.

По приглашению российского президента в Москву приедет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее рабочий визит состоится 11 января. В ходе переговоров политики обсудят актуальные темы международной повестки дня, в том числе — эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада.