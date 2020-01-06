Убийство Сулеймани, барическая пила, поражение канадцам: что пишут телеграм-каналы

Начнем с главного события новогодних дней — убийства американцами иранского генерала Сулеймани

ИА «Стекломой» называет его культовой фигурой шиитского мира.

«С его деятельностью связывают практически всю «силовую» политику Ирана последних десятилетий: от ирано-иракской войны до уничтожения (запрещенного в России) ИГ (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке. Именно его бойцы из Корпуса Стражей Исламской революции и «Хезболлы» помогли сирийскому правительству сохранить свое существование в самые тяжелые и беспросветные годы гражданской войны, и не дать международному терроризму закрепиться в регионе, — отмечает канал. — Выходец из бедных персидских крестьян, Сулеймани отдал всю свою жизнь на сохранение и укрепление шиитского мира.

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Разумеется, не стоит переоценивать и обелять павшего генерала: подавление студенческих бунтов, систематические притеснения курдов, курирование деятельности «Хезболлы» и «ХАМАС», многие действия которых легко подпадают под определение терроризма… Восток – дело грязное.

В любом случае, смерть Сулеймани не сулит ничего, кроме обострения ситуации в и без того «тяжелом» регионе. Авторитет генерала среди не то что военных, а обыкновенных мирных жителей Ирана, Ирака, Ливана и других стран с шиитским населением был просто запредельным. Люди будут мстить, и мстить страшно.

Что до мотивов действий США, то здесь всё, думается, грустно: либо это истеричная реакция на массовые протесты и де-факто потерю контроля над страной (сколько тысяч американских солдат погибло за время войны и последующей оккупации Ирака?), либо перед нами старинная американская традиция – набирать электоральные очки за счет массовых убийств людей на другом конце земного шара. В общем, классическое «оба хуже», как говорил один грузин».

В свою очередь, «Адекват» рассуждает о побочном следствии третьего порядка из выплеска ближневосточного инферно: в обозримой перспективе госсекретарь США Помпео к Александру Лукашенко не попадет.

«Не срастется ни оросить слезой лацканы, ни выпросить копеечку, ни подавно поторговаться о сокровенном. А стрелки по батькиному циферблату несутся уже как наскипидаренные.

Потому что сам батька, похоже, уже натурально идет вразнос. Отказ от нашей нефти на том, собака, основании, что не вышло выклянчить новых скидок - это взятие собственной республики в заложники, — пишет канал. — Имеющимся на НПЗ запасам счет на единицы дней, а дальше или терять лицо, отползая от заявленных хотелок, или устраивать рукотворный коллапс, потому что никакую альтернативу за эти единицы дней не простроить. Это при том, что в народной, эгм, любви и обожании батька буквально купается уже сейчас, на какой белорусский форум ни зайди.

Очень хорошо и правильно, что этим слезам Москва давно не верит. Просто продолжать выдерживать эту линию. Больше не надо вообще ничего, потому что все остальное уже сделано».

А вот «Мейстер» обратил внимание на достаточно ожидаемую, но в то же время нерадостную новость.

Компания Allseas, укладывавшая трубы для «Северного потока-2», заявила, что она не планирует возвращаться к строительству трубопровода.

«По-видимому, руководство компании решило, что ущерб от санкций США будет значительнее, чем выплата неустойки за срыв контракта. Хочется верить, что она будет большой, но сейчас важнее иное – как закончить проект. Российский трубоукладчик «Академик Черский», наверное, чинят день и ночь, чтобы он быстрее включился в работу, но одна только дорога до Балтики займет месяц + не менее 3 месяцев займет работа.

Кроме того, важно закончить СП-2 до 24 мая, чтобы проект не попал под нормы газовой директивы ЕС. Это позволило бы Nord Stream 2 AG (на 100% принадлежит Газпрому) полностью загрузить трубопровод, не привлекая к нему третьих лиц. Впрочем, если правительство Германии действительно расценивает новые санкции США, как вмешательство во внутренние дела ЕС, то есть шанс, что со сроками сдачи проекта могут и подстраховать», — пишет канал.

В первые дни 2020 года продолжает наблюдаться необычно теплая погода, и в этой связи, канал «Доктор прописал» отметил, что и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд выступил с инициативой, которая, признаться, удивила.

«Про «барическую пилу», наверное, все уже наслышаны, - пишет канал. — Хотя не все - и мы в том числе - смогут сразу сказать, что так называют резкие перепады атмосферного давления.

Господин Вильфанд считает, что «барометрическая пила» хорошо зашла в массы. И предложил использовать новый термин. Цитируем (извините): анеморумбометрическая пила. «Анемо» - это скорость ветра, «румбо» - направление

Не знаем, подхватит ли это предложение пресса. Но на всякий случай предпредим: вполне вероятно, что в прогнозах погоды появятся не только «барические пилы», но и анеморумбометрическая», — опасается канал.

На первую потерю наступившего, 2020-го года отреагировал РИАN.

От рака желудка умер врач-онколог Андрей Павленко. Он руководил онкологическим отделением Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета.

«В течение последних двух лет мужчина рассказывал о ходе своей болезни в проекте «Жизнь человека». Он давал советы другим больным, рассказывал о своей жизни и борьбе с диагнозом, — пишет канал. — Однако первого января этого года Павленко публично заявил о том, что болезнь победила его. У мужчины остались жена и дети».

В воскресенье молодежная сборная России проиграла в финале канадцам.

Канал «Невротик» отмечает, что МЧМ по хоккею так и остался бы в сфере внимания только особо увлечённых болельщиков: «Но привалило счастье: в момент, когда наши в группе чрезвычайно громко грохнули Канаду 6:0, — турнир оказался в эпицентре фестиваля безудержного патриотизма, - пишет канал. — Ну, хоть таким незамысловатым образом МЧМ вернулся в общее медийное пространство. И то хорошо. Спортивные-то коллеги его и так не забывали. Потому что в чисто профессиональном смысле турнир очень не рядовой».

«Ещё с эпохи исторического материализма так повелось, что для советских хоккеистов это была традиционная «первая медаль года». И это стало незаменимым штампом для спортивной прессы — но «штамп» в данном случае слово хорошее, потому что правда ведь всё.

С тех пор золото наши молодые берут далеко не ежегодно, но спортивная привлекательность и значимость МЧМ от этого меньше не стала. Это по-прежнему смотр будущих Фетисовых и Ларионовых. И его итоги — пожалуй, самый показательный и объективный рейтинг лидеров мирового хоккея.

Это ведь единственный представительный турнир, котором каждая страна выставляет действительно сильнейших игроков. Попросту говоря, он не зависит от регламента НХЛ. Ограничение только одно — возраст. Но возраст уже такой, что лидеры «молодёжек» стоят на пороге национальных сборных и хороших контрактов с топ-клубами. А кое-кто и так уже там», — отмечает канал.

Россияне между тем потихоньку отходят от новогодних праздников и уже шутят по этому поводу.

«И да, меня вот тоже спрашивают, можно ли вернуть йолку, если чек имеется, а две недели не прошло, — иронизирует Никита Кричевский в своем канале «Антискрепа». — По закону о защите прав потребителей можно. Но я как-то теряюсь советовать, а юристы в загулах».

До следующей недели!