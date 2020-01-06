На московском рубеже: в Конотопе поставят памятник Бандере

Памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степану Бандере хотят воздвигнуть неподалеку от российской границы. Как сообщил в Facebook мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, местом установки памятника выбрали Конотоп Сумской области Украины.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!» – заявил политик.

По словам Марцинкива, этот памятник Бандере — самый восточный на Украине, а кроме того — под «московским рубежом». Расстояние от Конотопа до российской границы — порядка 70 км.

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1 января в Киеве было организовано праздничное факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В нем приняли участие более 1 тыс. человек. Кроме того, на здании Киевской городской администрации был вывешен баннер с портретом Бандеры. Другие украинские националисты также удостаиваются почестей: областной совет Львовской области постановил выделить средства на памятные мероприятия в честь сотрудничавшего с Третьим рейхом украинского националиста Андрея Мельника и писателя Ивана Липы.

Послы Польши и Израиля в Киеве в своем совместном заявлении назвали памятные мероприятия в честь этих людей оскорбительными. Украинские националисты пропагандировали этнические чистки, и это нельзя забывать — как и гибель убитых в годы Второй мировой войны мирных поляков и евреев от рук украинских коллаборационистов, говорится в послании дипломатов.

Степан Бандера — одна из ключевых фигур украинского национализма, он известен как член ОУН, организатор ряда терактов. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорен судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу вышел в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны. После пытался создать независимое Украинское государство, сотрудничал с нацистами, оказался в концлагере Заксенхаузен.

В годы Великой Отечественной войны бандеровцы убили более 100 тыс. мирных жителей в Польше, Белоруссии и на Украине. От рук сподвижников Бандеры гибли евреи, поляки, русские и украинцы, отказавшиеся сотрудничать с ОУНовцами. Польша до сих пор отказывается забывать Волынскую резню — устроенную украинскими националистами и полицаями расправу над польским населением Волыни.

В 1959 году Бандера, живший в Германии, был застрелен агентом КГБ Богданом Сташинским, выходцем из среды украинских националистов. В 1961 году убийца сдался властям ФРГ.

За вооруженное сопротивление советским войскам власти независимой Украины включили Бандеру в «пантеон» национальных героев. 2020 год во Львовской области и вовсе был объявлен годом Бандеры и ОУН.

Восхваление Бандеры на Украине глава Республики Крым Сергей Аксенов считает «плевком в душу» миллионов людей. Факельное шествие в Киеве в годовщину дня рождения Бандеры оскорбляет память жертв нацизма, добавил он. «Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия 30-х годов прошлого века», — заявил Аксенов.

Глава российского региона также назвал прошедшее мероприятие шабашом. По его словам, жители Крыма «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».

МИД России также заявил, что поддержка неонацизма украинскими властями является угрозой для мировой безопасности. В диппредставительстве указали на упорство, с которым Киев «героизирует деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

Представители МИД отметили, что Украина проводит данную работу и на международном уровне. В ведомстве предложили руководству страны уйти от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».

Президент Украины Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом на пост главы государства, также высказывался о своем отношении к личности Бандеры.

«Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины»,

— сказал политик в интервью «РБК-Украина».

Вместе с тем он счел неправильным массовое присвоение имени националиста улицам. «Я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем, это не совсем правильно», — подчеркнул Зеленский.