«Хватит множить мифы»: в Крыму ответили генералу США

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель призвал США прекратить множить мифы вокруг полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова», – подчеркнул Гемпель.

По словам крымского депутата, Крым – историческая и неотъемлемая часть России. Гемпель напомнил, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума. Он также подчеркнул, что у РФ нет территориальных претензий на южные области Украины. Что же до самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то они, по словам депутата, ушли от Киева из-за «головотяпства украинских властей, развязавших войну».

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Ответ Гемпеля предназначался бывшему командующему войсками США в Европе генерал-лейтенанту Бену Ходжесу. Американский военный в интервью украинскому изданию «Апостроф» ранее заявил, что «совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы».

По мнению Ходжеса, до царствования Екатерины II «там России и не было». Также генерал обвинил Москву в агрессии и призвал Запад «сплотиться и усилить давление» на РФ.

В начале декабря Юрий Гемпель заявил, что обсуждение присоединения Крыма к Украине в рамках международных форматов исключено. По его словам, нельзя обсуждать статус Крымского полуострова ни на одной площадке, ведь принадлежность Крыма давно ясна.

«Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации», — пояснил Гемпель.

Он рассказал, что судьбу полуострова решили сами жители, поэтому оспаривать их решение нельзя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет подключить американскую сторону к обсуждению вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. Единственной проблемой, как считает Зеленский, является то, что он пока не может найти площадку для обсуждения «крымского вопроса».

«Меня тоже волнует, что Крым нигде не фигурирует на переговорах», — признался Зеленский.

По его мнению, про полуостров никто не говорит уже в течение шести лет, словно этой темы не существует. В связи с этим он хочет обратиться за помощью к США и устроить формат переговоров Украина-Россия-США.

«Я буду поднимать вопрос на встрече в нормандском формате... Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам», — заключил Зеленский.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма.

В конце октября в НАТО заверили, что с российскими властями дела вестись «как обычно» не будут до тех пор, пока Москва не изменит свою позицию. По мнению альянса, Россия должна «соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление международного военного блока.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе», — цитирует издание текст заявления.

В российском внешнеполитическом ведомстве к этому заявлению отнеслись отрицательно, рассказал РИА «Новости» замглавы МИД Андрей Руденко.

«Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО», — добавил он.

В российском парламенте также считают, что усилия Запада и Украины в отношении Крыма бессмысленны. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик ранее заявил, что пропаганда, которую киевские власти распространяют против Крымской республики, не принесет никаких результатов. Она только еще сильнее отторгает жителей региона от Украины.

Он отметил, что на Украине почему-то бытует мнение, что при помощи «истерических антироссийских сюжетов, документальных фильмов» можно каким-то образом ускорить «возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию». «Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — сказал парламентарий.