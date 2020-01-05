«Довести до абсурда»: Пушков рассказал о «мексиканском» Техасе

Намеренно абсурдным сделал свое предложение о возвращении Техаса Мексике председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем твиттере.

«Удивительно, сколь многие не понимают смысла сказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике. <...> Ad absurdum — известный полемический прием», – заявил российский сенатор.

По его словам, такое нелепое предложение – лишь шуточный ответ на не менее дурацкое предложение «об украинском Крыме».

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Накануне Пушков в своем твиттере предложил США вернуть штат Техас под мексиканский суверенитет. Так он ответил американскому генералу Бенджамину Ходжесу на слова о «лживости и неприемлемости» российских претензий на Крым.

Сенатор подчеркнул, что Украина «вообще не существовала» до правления русской императрицы Екатерины II, поэтому Крым никак не мог быть украинским. Североамериканские Соединенные Штаты, добавил он, были в конце XVIII в. «узкой полоской земли вдоль Атлантики, захватив все остальное позже».

Бен Ходжес ранее в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что «фальшивые» претензии России на Крымский полуостров и южные территории Украины «неприемлемы».

«Ведь до Екатерины II там России и близко не было», – заявил американский военачальник.

В 1783 году высочайшим манифестом императрицы Екатерины II Крымское ханство было присоединено к России. Перед этим русские войска отбили Крым у Османской империи, объявившей войну россиянам. Крым стал формально независимым от турок, после чего перешел под власть русской императрицы.

«Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит. Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море», – писал Екатерине ее фаворит князь Григорий Потемкин, создатель Черноморского флота.

Спустя год после присоединения Крыма Екатериной, полуостров и ряд южноукраинских земель стал частью империи на правах Таврической губернии.

Когда Россия официально уведомила европейские державы о присоединении Крыма, с протестом выступила только Франция. В ответ на французские ноты президент Коллегии иностранных дел Иван Остерман напомнил французскому посланнику, что Екатерина II в свое время закрыла глаза на захват Францией Корсики, произошедший в 1768 году.

Крым, несколько раз переходивший из рук в руки в годы Гражданской войны, был последним оплотом Русской армии под командованием барона Петра Врангеля, сражавшегося против большевиков. В 1920 году, после многомесячной обороны, из крымских портов эвакуировались около 150 тыс. человек, десятки тысяч человек в Крыму были расстреляны красными.

После захвата Крыма советские власти образовали там Крымскую АССР – она просуществовала до 1945 года, когда она была указом Иосифа Сталина переименована в Крымскую область. Этому предшествовала массовая депортация крымских татар, впоследствии признанная советскими властями незаконной.

В феврале 1954 года Крымская область по указу генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева была передана УССР — в связи с «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

20 января 1991 года в Крымской области прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Решение поддержали почти 94% из проголосовавших 81,37% крымчан. Однако вскоре «незалежный» Киев урезал Крым в правах.

Воссоединение с Россией произошло в марте 2014 года, когда по итогам нового, проведенного в соответствии с международными нормами референдума, подавляющее большинство крымчан высказалось в поддержку возвращения под юрисдикцию России. Украина отказалась признавать итоги плебисцита, ее поддержали правительства стран Запада, введя санкции.

Техас, один из богатейших американских штатов, вошел в состав «американской империи» в 1845 году. Техасцы объявили о своей независимости от Мексики еще за 10 лет до принятия их родины в состав США, началась долгая и упорная война.

Официально США в конфликте не участвовали, однако сотни добровольцев со всех Соединенных Штатов с оружием в руках отправлялись на территорию самопровозглашенной республики. Стоит отметить, что им удавалось давать вполне успешный отпор мексиканским регулярным войскам вплоть до 1844 года. После этого американцы перешли границу Мексики, спустя два года разбили мексиканцев и отстояли не только независимость Техаса, но также забрали Калифорнию, Нью-Мексико и ряд других земель.