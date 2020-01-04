«Он может уничтожить США»: как Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

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Об этом говорится в новой книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», посвященной скандалам в отношениях администрации Трампа с Пентагоном, передает Business Insider.

По словам автора книги, 27 января 2017 года — через несколько недель после победы в президентской гонке — Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин. Американский лидер ответил отрицательно.

Тогда Флинн, стоявший рядом с Трампом, наклонился к нему и сказал, что на самом деле президент России звонил несколько дней назад.

«Сэр, мы организуем этот звонок сейчас. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы не смогли принять этот звонок», — сказал Флинн.

Это вызвало гневную реакцию американского лидера. «Ты что шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чем ты думал?» — приводятся в книге слова Трампа.

В ответ на это Флинн стал оправдываться большим количеством звонков. «Ну, сэр, вы знаете, у вас много звонков, и мы пытаемся определить, с кем вам общаться», — ответил военный.

Но Трамп не принял такие объяснение.

Самого Путина Трамп назвал «единственным человеком на земле, который может уничтожить США».

«Что вы за быки? Как такое возможно, что Путин звонил мне, а они не докладывают? Я не знаю, что вы, делаете, ребята», — заключил Трамп.

Кремль не настроен скептически относительно возможной встречи Путина и Трампа, заявлял в конце прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле согласны с заявлениями источника в дипломатических кругах, который ранее рассказал о скепсисе Москвы относительно встречи двух лидеров.

Ранее дипломатический источник сообщал, что «с каждой встречей все становится только хуже». Так источник ответил на вопрос об организации в обозримой перспективе встречи российского и американского лидеров с учетом отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где Путин и Трамп могли бы встретиться.

«У Трампа связаны руки», — добавил дипломатический источник, отметив «беспомощность» американского президента.

В октябре Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

Два лидера встретились тогда на полях саммита G20 в Осаке в Японии и проговорили 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось много.