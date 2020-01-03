Именем Греты Тунберг: Вован и Лексус разыграли конгрессвумен

Самые известные российские пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Реклама

Звонок был сделан в рамках нового анимационного шоу пранкеров Stars save the Earth. Россияне рассказали американскому политику, что Грета якобы сейчас участвует в митинге в штате Северная Каролина «в поддержку экологии острова Чунга-Чанга». В этой связи «Тунберги» предложили Уотерс также поддержать экологию острова (несуществующего), чтобы ее речь затем якобы транслировать на мероприятии, передает РИА «Новости».

«Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. Самое главное сейчас — убедиться, что остров защищен, что вы даете ему всю поддержку, которую вы можете дать», — заявила конгрессвумен США.

«Отец Греты» также рассказал Уотерс, что его дочь лишилась сна и аппетита из-за того, что глава Белого дома Дональд Трамп не подписал Парижское соглашение по климату.

«Я крикнула ему, чтобы он подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: «Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из конгресса, которые пытаются обвинить меня», — якобы рассказала Грета по секрету Уотерс о том, что произошло на недавней Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Более того, «Тунберги» на совершенно секретной основе поведали Уотерс о том, что имеют компромат на президента США — записанные на диктофон слова Трампа о том, что его будущий конкурент на президентских выборах в этом году, бывший вице-президент США Джозеф Байден «пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов», для которых уже приготовлены «отдельные камеры».

Услышав такое сенсационное признание, Уотерс предложила Грете выступить с обличительной речью против Трампа в конгрессе.

«Мы собираемся испробовать все, что у нас есть, чтобы объявить ему импичмент», — подчеркнула демократ.

Несколько дней назад Байден заявил, что будет подчиняться любой повестке, в том числе вызову в сенат для дачи показаний по делу об импичменте Трампа.

«Прежде всего, я собираюсь подчиниться любой повестке, которая будет мне отправлена», — сказал Байден во время своего выступления в Фэрфилде.

Бывший вице-президент неожиданно сменил свою риторику после того, как в субботу, 28 декабря, он отказался давать показания республиканцам в сенате. Тогда Байден отметил, что импичмент касается только Трампа.

«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал бывший вице-президент США в Twitter.

Байден — один из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Согласно опросу CNN от 19 декабря, Байден лидирует в предвыборной гонке демократов, его рейтинг составляет 26%. При этом этот показатель на 6% больше его ближайшего конкурента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден фактически напрямую связан с запуском процедуры импичмента в отношении Трампа в палате представителей. В сентябре демократы в нижней палате конгресса организовали расследование из-за жалобы сотрудника разведки, который уличил президента США в давлении на Украину.

Разведчик утверждал, что Трамп якобы потребовал от Киева начать разбирательства в отношении компании Burisma в обмен на военную помощь США. В совет правления фирмы входил сын Байдена Хантер, который также должен был стать объектом расследования.

Демократы в конгрессе расценили действия Трампа как попытку найти компромат на своего вероятного соперника на выборах 2020 года, поэтому и запустили импичмент в нижней палате конгресса США. Впоследствии палата представителей предъявила обвинение Трампу по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию.

В феврале 2017 года те же пранкеры уже разыгрывали Уотерс по телефону, сообщив от имени тогдашнего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о «вмешательстве Москвы во внутренние дела страны Лимпопо».

Вован и Лексус пожаловались конгрессвумен, что власть в стране захватил доктор Айболит. Уотерс купилась на розыгрыш, пообещав разобраться в ситуации.

«Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств, но нам нужно больше информации по этому поводу», — заявила Уотерс.

Несколькими месяцами ранее Вован и Лексус дозвонились до министра энергетики США Рика Перри. Представившись опять же Владимиром Гройсманом, пранкеры более 20 минут беседовали с Перри о санкциях в отношении России и ценах на американский уголь для Украины.

Под конец разговора Кузнецов и Столяров начали откровенно разыгрывать американского министра, заявив, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко лично изобрел новый вид биологического топлива, для изготовления которого необходимо смешивать самогон и навоз.

Но даже тогда Перри не заметил подвоха и невозмутимо ответил, что будет ждать ближайшей возможности встретиться с сенатором Джоном Маккейном для обсуждения этого вопроса. Перри также пообещал лично опробовать инновационное топливо.