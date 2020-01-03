«Опух от пьянок»: в Госдуме раскритиковали обращение Порошенко

Новогоднее выступление лидера партии «Европейская солидарность» и бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали в Госдуме. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — заявила парламентарий.

Она обвинила Порошенко в «очередной попытке» расколоть Украину. По мнению Поклонской, место бывшего украинского лидера — «на свалке истории» вместе с портретами лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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Депутат также положительно оценила новогоднее поздравление действующего президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, «впервые за всю историю страны» ей не было стыдно за украинского лидера.

«Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал», — пояснила парламентарий.

Поклонская подчеркнула, что украинцы «устали от переворотов и потрясений», ждут мира — и именно его пытается принести Зеленский, обращаясь к согражданам. Она добавила, что Зеленский не стал затрагивать «темы-страшилки» про «агрессора, окопы и НАТО».

31 декабря телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского в сетке вещания.

Вместо этого они показали поздравление бывшего президента страны Петра Порошенко — стоя рядом с женой и соратниками, он говорил об успехах своего пятилетнего правления. Тогда, по словам Порошенко, был «заложен большой запас прочности перемен, поколебать который оказалось непросто». Экс-президент также подчеркнул, что «украинцы едины» как нация «независимо от того, какую партию они поддерживают».

Запись новогоднего обращения президента Владимира Зеленского каналы также показали, но включили ее в первые минуты после наступления 2020-го года.

Примечательно, что годом ранее, 31 декабря 2018-го, Зеленский выступил с телеобращением, объявив о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Телеканал «1+1» тогда транслировал запись Зеленского вместо обращения президента Порошенко, которое включили после полуночи. Говоря об этом стечении обстоятельств, сам Зеленский заявил, что перенос речи главы государства произошел в результате технической ошибки.

В своем первом новогоднем обращении уже в качестве президента Зеленский призвал граждан Украины объединиться. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — подчеркнул он.

Зеленский призвал сделать национальной идеей украинцев «ежедневное единство страны».

Новое обращение президента Украины напоминало скорее клип и длилось почти 15 минут. В нем снялись, кроме самого Зеленского, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, актеры студии «Квартал 95», известные украинские спортсмены-олимпийцы. На экранах появились премьер-министр страны Алексей Гончарук и вице-спикер Верховной Рады Роман Стефанчук. Во время своего новогоднего поздравления Зеленский переходил на русский и венгерский языки.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко неоднократно обвиняли в злоупотреблении алкоголем. Сам политик заявил, что у него нет алкоголизма и сообщения о его непрекращающемся пьянстве — это «фейки российской пропаганды».

Во время президентских выборов 2019 года кандидаты сдавали тест на спиртное в крови. Исследование показало отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко. Об этом журналистам рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы.

В ноябре прошлого года Илья Кива, бывший советник главы украинского МВД Арсена Авакова, заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, что президент Украины Петр Порошенко пьянствовал во время «Евромайдана». Ряд украинских спикеров также неоднократно обвинял Порошенко в алкоголизме и зависимости от выпивки.