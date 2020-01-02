Горячее направление: британский журнал признал Крым российским

Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.

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Материал британского издания касался способов путешествия в Москву, Санкт-Петербург или Крым, в тексте также упоминалось о введении в эксплуатацию Крымского моста.

Гневный комментарий по этому поводу украинское дипломатическое представительство опубликовало на своей странице в Facebook, снабдив его красной надписью: «Крым – это Украина!»

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Безусловно, Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Подумайте о советах путешественникам», — написало украинское посольство.

Месяц назад Киев жестко раскритиковал высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о вхождении Крымского полуострова в состав России. По словам пресс-секретаря МИД Украины Катерины Зеленко, украинская сторона глубоко обеспокоена тем, что Токаев отрицает «аннексию» Крыма.

Она напомнила, что Киев всегда рассматривал Нур-Султан как своего партнера и друга, однако мнение Токаева противоречит принципам доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и взаимного невмешательства во внутренние дела Украины и Казахстана.

Также, по уверению Зеленко, признание Токаевым легальности присоединения Крыма нарушает общепризнанные нормы международного права, лежащие в основе межгосударственных отношений и зафиксированные в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве.

Искомую фразу Токаев произнес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул казахстанский лидер.

Реагируя на это заявление, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран разделить точку зрения Токаева.

В ноябре прошлого года компания Apple выполнила требования российских властей и внесла изменения в сервис «Погода» — теперь Республика Крым отображается в нем как территория России, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня они [Apple] доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указал депутат.

По его словам, переговоры об исправлении ошибки в «Погоде» велись с весны текущего года, но затянулись из-за того, что российское представительство Apple выполняет лишь «техническую» функцию.

«Офис здесь у них больше технический. Переговоры они осуществляли с руководством компании, и те посчитали, что наши недоумения обоснованы. И на сегодня мы наблюдаем, что нарушения устранены», — пояснил парламентарий.

Чуть ранее Международный институт стратегических исследований, расположенный в Лондоне, назвал Севастополь российским городом. Об этом сообщалось на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России. Украинское посольство выразило свое разочарование этим фактом и попросило исправить ошибку.

Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США «смириться» с тем, что Крым вошел в состав России.

Он рассказал о том, что Крым и Россия имеют общую историю. В связи с этим Голдстайн упомянул потери, которые были понесены при защите полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.

Обозреватель также отметил, что Крым активно интегрировался в состав России. Кроме того, по словам Голдстайна, большинство крупных стран Европы устали от экономических санкций, введенных в отношении Москвы из-за полуострова, а также убытков от них.

Также он считает, что из-за увеличения напряженности вокруг Крыма между США и Россией может произойти реальный военный конфликт. Автор статьи просит дипломатов США договориться о «великой сделке», направленной на укрепление европейской безопасности.

Тогда же депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен заявил, что европейские санкции против России не изменят статуса Крыма.

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.

Основным бенефициаром антироссийских санкций являются Соединенные Штаты, добавил он. При этом у Евросоюза была альтернативная стратегия, не предполагавшая санкций. Она заключалась в «участии без признания» и проявляется в экономической и гуманитарной кооперации с Абхазией и Южной Осетией. Аналогичную стратегию имеет смысл применить и с Крымом, полагает Фризен.