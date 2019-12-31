За «Хезболлу»: протестующие вынудили бежать посла США в Ираке

Протестующие в количестве нескольких сотен человек атаковали расположенное в центре Багдада посольство США.

Часть протестующих, забравшись на стену, смогла проникнуть в здание, на территории которого, как отмечают очевидцы, были слышны выстрелы и видны всполохи пламени.

Манифестанты использовали балончики с краской, успев покрыть стены построек посольского комплекса надписями в поддержку группировки «Хезболла». Протестующие выкрикивали антиамериканские лозунги и жгли портреты президента США Дональда Трампа. Однако стены посольства достаточно надежно укреплены, и основная часть протестующих с флагами и транспарантами митинговала на улице. При этом, несмотря на то что в толпе были люди в военной форме, оружия при них не было.

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На крыше посольства были видны американские военные — предположительно, морские пехотинцы, которые направили оружие на демонстрантов, но стреляли только в воздух. В связи с опасением за безопасность посла США дипломат был эвакуирован в безопасное место.

Как отмечают международные СМИ,

протесты вызваны проведенной накануне операцией американских военных против шиитской группировки «Хезболла» на территории Ирака и Сирии. Всего ударам было подвергнуто пять объектов.

Вашингтон предпринял эти действия после атак на объекты в Ираке, где располагаются американские военные. Иранское влияние в соседнем Ираке чрезвычайно сильно: основное население этой страны — мусульмане-шииты. «Иран использует возможность использовать свои тайные сети в Ираке, чтобы подтолкнуть США к уходу из страны», — отмечает израильская газета The Jerusalem Post.

Комментируя удары по группировке «Хезболла», госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы на решительные действия для защиты от иранских угроз. Заявление было сделано во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Помпео также провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

Авиаудары, которые истребители ВВС США нанесли по военным объектам «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, были признаны успешными. По словам главы Пентагона Марка Эспера, в атаке участвовали истребители F-15. США и дальше планируют сдерживать «ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана».

Ирак на перепутье

Проиранские группировки, а также лидеры шиитов, такие как Али аль-Систани и Муктада аль-Садр, имеют огромное влияние на проиранские шиитские группировки в Ираке. На похороны погибших бойцов «Хезболлы» пришли тысячи людей. Как сообщили представители группировки, в результате ударов погибло 25 и был ранен 51 человек. В Ираке назвали удары США «опасными» и «недопустимыми».

Иран также имеет прочные экономические связи с Тегераном, что не нравится Вашингтону, который стремится ослабить иранское влияние где бы то ни было.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» один из дипломатических собеседников, действия США направлены на «удушение Ирана». Вашингтон всячески пытается препятствовать связям Багдада с Тегераном.

В связи с ситуацией вокруг посольства США власти Ирака находятся в сложном положении: с одной стороны, Вашингтон — союзник, с другой, Иран — один из важных экономических партнеров. В США уже заявили, что власти в Багдаде не смогли «сохранить» американские интересы в Ираке. Багдад ответил, что вызовет посла США в МИД страны в связи с американскими действиями.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выражает «серьезную обеспокоенность» произошедшим и призывает стороны конфликта отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Ираке и Сирии. В штурме посольства США в Ираке есть определенный исторический символизм, так в уходящем году исполняется 40 лет со дня захвата посольства США в Иране. Сторонники исламской революции не только полностью овладели зданием, но и захватили в плен американских дипломатов. Они удерживались радикалами несколько месяцев и были освобождены после многомесячных переговоров.

Вторжение в посольство США — серьезный удар по позициям президента США Дональда Трампа, так как подобная ситуация является чрезвычайной для любого президента.

Захват заложников в Иране в 1979 году стал одной из причин проигрыша на выборах президента-демократа Джимми Картера республиканцу Рональду Рейгану. С подобным же кризисом столкнулась и госсекретарь Хиллари Клинтон, когда в Ливии было захвачено посольство США и был убит американский посол.

В то же время сложившаяся ситуация дает США возможности максимально усилить давление на Иран с целью заставить эту страну сесть за стол переговоров на условиях США. Вашингтон ранее давал понять, что хотел бы, чтобы новое соглашение с Ираном включало в себя баллистическую программу Тегерана, а также прекращение помощи проиранским формированиям на Ближнем Востоке.