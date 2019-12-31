Донбасс и газ: Путин поздравил Зеленского с Новым годом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время переговоров лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Как заявили в Кремле, в ходе диалога Путин и Зеленский высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

При этом тенденция на их улучшение действительно присутствует, это уже четвертый телефонный разговор двух лидеров за 2019 год — это гораздо больше, чем у Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко в прошлом году.

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К тому же, в начале декабря 2019 года состоялась первая личная встреча президентов России и Украины, она прошла на полях саммита в «нормандском формате». Путин и Зеленский должны встретиться вновь в апреле будущего года, что вероятно положительно повлияет на отношения двух стран.

Предновогодний разговор двух лидеров был сосредоточен вокруг заключенной накануне «пакетной» сделки по транзиту российского газа через территорию Украины, а также обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР.

Путин и Зеленский отметили конструктивный характер прошедших переговоров по газу, указали в Кремле. Итоговое соглашение создает благоприятную атмосферу для решения других проблем между Россией и Украиной, уверены президенты.

Лидеры также дали положительную оценку обмену пленными, добавили в Кремле, констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже.

«Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом в офисе Зеленского также отметили, что лидеры договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена пленными, среди прочего и «крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России», и россиян, удерживаемых на Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», — указали в офисе украинского лидера.

Россия и Украина в сентябре обменялись заключенными по формуле «35 на 35», данный обмен был также согласован благодаря личным контактам Путина и Зеленского. В результате Украине передали режиссера Олега Сенцова, который был осужден за подготовку терактов в Крыму. В Россию же вернулся экс-руководитель »РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский.

Кроме того, Москва передала Киеву 24 украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение госграницы России в районе Керченского пролива. Инцидент произошел в ноябре 2018 года, помимо моряков были задержаны и украинские корабли. Боевые суда также были возвращены Украине, но уже в конце осени.

Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва стремится к обмену «всех на всех» задержанных с Киевом.

«В России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью. Определенная работа в этом контексте продолжается», — отмечал Песков.

Обсуждение данного вопроса также подтверждали и на Украине, в офисе Зеленского не исключали разработку списков заключенных для нового обмена с Россией. Однако возможные сроки новой передачи людей пока неизвестны.

К слову, под конец года Киев провел обмен заключенными с ДНР и ЛНР, передача удерживаемых лиц состоялась впервые за два года. В результате обмена украинская сторона получила 77 человек, а республики Донбасса — 123 человек. Процедура проходила в районе Горловки, передача пленных состоялась на КПП Майроск.

Договоренности по согласованию обмена были достигнуты на саммите «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Франции и Германии потребовали от контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовать передачу людей, а также выступили за полное соблюдение режима прекращения огня.

При этом в прошлый раз — в декабре 2017 года — Киев отпустил 237 человек, а получил 73. Обмен также проходил на контрольно-пропускном пункте Майорск, тогда передача продолжалась почти сутки. В этот раз стороны управились за несколько часов.