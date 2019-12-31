Новый год в Тбилиси: оппозиция выходит на протестную акцию

Сотрудники полиции разобрали палаточный городок протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси у здания парламента в ночь на 31 декабря. Активисты попытались помешать полицейским, в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов задержали около 10 человек.

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Полицейским все же удалось разобрать палатки протестующих, на их место были установлены детские аттракционы и ряд других атрибутов для новогодней ярмарки, которая должна работать во время праздников. В настоящее время на территории дежурят патрульная и охранная полиция Грузии.

Новогодний протест

Действия полиции крайне негативно восприняли представили различных оппозиционных партий страны. В ответ политики вместе с гражданскими активистами пообещали встретить Новый год под стенами парламента. Ночью у здания уже присутствовали депутаты Элене Хоштария («Европейская Грузия»), Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») и Давид Бердзенишвили («Республиканская партия»).

Протесты в Грузии возобновились в середине ноября — после провала голосования по переходу на пропорциональную избирательную систему в парламенте. Оппозиция расценила неудачу как спланированную акцию правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Инициатива была отклонена из-за того, что ряд депутатов от партии отказались ее поддерживать.

«Грузинская мечта» объяснила провал голосования расколом в партии, однако отказалась от дальнейшего обсуждения данного вопроса. В ответ оппозиция при поддержке гражданских активистов организовала стихийны протест, призвав правительство Грузии уйти в отставку и изменить избирательную систему.

С первых дней протестов демонстранты пытались сорвать работу парламента, устраивая пикеты именно у здания законодательного органа страны и построив рядом с ним палаточный городок. Тем не менее, полиция последовательно разгоняла подобные акции, и в итоге оппозиции не удалось помешать заседаниям в парламенте.

Под конец декабря демонстрации постепенно пошли на спад, демонстранты обещали продолжить пикеты и блокирование госучреждений уже после Нового года. Как говорил депутат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Отар Кахидзе, 2020 год станет решающим для лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Мы не исключаем никаких радикальных акций — это может быть пикет, блокирование. Я имею в виду ненасильственные акции. Арсенал у нас достаточно широкий», — указывал Кахидзе.

Оппозиция намерена работать и над тем, чтобы добиться усиления давления зарубежных партнеров на правящую «Грузинскую мечту», добавил депутат, главное требование протестующих — изменение избирательной системы, которая действует в Грузии в настоящее время.

Поддерживал Кахидзе лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, он отмечал, что движение противостояния оппозиции перерастет в движение народного противостояния. По его мнению, демонстрации в итоге охватят «все города, все села, все семьи, всех людей абсолютно».

Несмотря на резкие заявления, изначально оппозиционеры не собирались устраивать никаких демонстраций на Новый год, обещая продолжить демонстрации уже в 2020 году. Однако снос палаточного городка у парламента изменил их планы. В частности, свое участие в новогоднем протесте подтвердили Хатия Деканоидзе, а также активист движения «Измени» Ника Нозадзе.

«Мы, гражданские активисты, встретим Новый год здесь, это очевидно», — подчеркнул Нозадзе.

Смешанная систем — корень всех бед

К слову, нынешние протесты в Грузии разительно отличаются от всех предыдущих демонстраций. Все оппозиционные партии страны демонстрируют необычное единство, они отбросили все свои разногласия ради общей цели — свержения «Грузинской мечты». И как раз в изменении избирательной системы они видят ключ к реализации данной задачи.

На данный момент в Грузии действует смешанная избирательная система — 73 депутатов парламента Грузии выбирают в одномандатных мажоритарных округах, а остальные 77 по партийным спискам.

Подобная система положительно сказывается на результатах «Грузинской мечты», так как партия теряет поддержку только в крупных городах, где проходят демонстрации, но пока сохраняет ее в регионах.

Согласно ноябрьскому опросу Международного республиканского института (IRI), правящая партия лидирует в рейтинге доверия со стороны населения с результатом 23%, а ее ближайший конкурент «Единое национальное движение» набирает лишь 15%.

Популярность оппозиционных партий в Грузии постепенно растет, но они не могут конкурировать с «Грузинской мечтой», отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

«Оппозиция состоит из совершенно различных сил, некоторые занимают абсолютно противоположные позиции. Но в настоящее время у них нет лидера, который бы устраивал все стороны. Поэтому трудно представить, что они смогут притянуть к себе подавляющее большинство граждан Грузии»,

— подчеркивал Муханов.

При этом переход на пропорциональную избирательную систему поможет оппозиции усилить свои позиции в Грузии, так как народ будет голосовать за популярных лидеров партий, а не неизвестных кандидатов. Данная система позволяет каждой политической партии получить число мест в парламенте пропорционально числу голосов.

Однако это может привести к появлению «партий головастиков», говорил «Газете.Ru» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, так как люди голосуют за популярного лидера, а вслед за ним в парламент проходят неизвестные народу депутаты. Исключительно же мажоритарный способ формирования парламента действует как «русская рулетка» — один побеждает, а все остальные голоса теряются, подчеркнул эксперт.