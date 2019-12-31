«Сначала троих убили»: «беркутовцы» рассказали о Майдане

Первыми погибшими на «евромайдане» в 2014 году стали сотрудники украинского спецподразделения «Беркут». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявили бывшие бойцы этого отряда Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых среди прочих пленных Киев обменял с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Все началось в 5 утра. Протестующие сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще одного», — заявил Зинченко.

По словам Аброськина, огонь вели не по бойцам, стоявшим в строю, а по радистам и «тем, кто оказывал какую-то другую помощь». Он также подчеркнул, что сотрудники милиции не применяли огнестрельное оружие — у них его не было, только спецсредства.

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Кроме Аброськина и Зинченко, украинские власти отпустили еще троих бывших бойцов «Беркута» — Сергея Тамтура, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

Первый с 2017 года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся 29 декабря в районе Горловки. Киеву отдали 76 человек, ДНР и ЛНР передали 60 и 63 человека соответственно.

Обмен — результат переговоров «нормандской четверки», которые собрались 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что состоявшийся обмен пленными выполняет первую часть договоренностей саммита.

«Я хочу поблагодарить всех лидеров «нормандской четверки». Все, о чем договорились по этому вопросу, выполнено», — заявил он в ходе брифинга 29 декабря.

В конце ноября украинские суды признали 59 человек виновными в причастности к различным преступлениям в ходе «майдана» — переворота в Киеве в 2013/14 года. Подозреваемыми по 4 100 эпизодам числятся 445 человек. Среди них — 48 чиновников, 228 правоохранителей (27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи).

21 ноября украинскому «майдану» исполнилось шесть лет. Этот день на Украине объявлен государственным праздником — Днем достоинства и свободы. Его инициировал бывший президент страны Петр Порошенко.

Тогда по стране прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название «майдан» или «евромайдан», так как самая крупная акция проводилась на площади Независимости (укр. — майдан Незалежностi) в Киеве. Бастующие выступали против решения правительства приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Они разбили палаточный городок, проводили митинги, перед протестующими выступали музыканты и политики — как украинские, так и европейские с американскими. Вскоре обычные протестные митинги переросли в столкновения активистов с правоохранительными органами.

Жертвами вооруженного противостояния считаются 106 человек.

Ответственность за их смерть новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

При этом сам бывший глава государства и сотрудники силовой структуры отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение МВД было распущено, а Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

В январе 2019 года суд на Украине вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Не явившийся на заседание суда политик был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет. Защита Януковича подала пять апелляций на вынесенный приговор, потребовав отменить решение суда и оправдать Януковича, а также закрыть дело или назначить повторное его рассмотрение.

В свою очередь, сам свергнутый президент Украины заявил, что решение суда не имеет ничего общего с законом, а представляется ему «политическим заказом». Янукович также заявил, что власти Украины оказывали давление на судей.

Другой его адвокат Александр Горошинский заявил ранее, что решение украинского суда по делу Януковича ставит под вопрос легитимность приговора и судебного органа. Он также добавил, что политическая целесообразность уголовного дела против Януковича берет верх над «принципами законности и верховенства права».

В феврале 2019 года Виктор Янукович дал большую пресс-конференцию. Он выразил уверенность, что революции не несут блага государствам и жителям, проживающим на их территориях. Революция, по словам Януковича, приводит только к разрушениям, ухудшению жизней и ненависти. Также Янукович отметил: то, что произошло на Украине за последнее время, — самые черные страницы в истории страны.