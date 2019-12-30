«Польша стала жертвой»: США ответили на слова Путина

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер в ответ на высказывание российского президента Владимира Путина о действиях посла Польши 1930-х годов, заявила, что считает главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина зачинщиками Второй мировой войны. В то же время Польшу она назвала жертвой этого конфликта.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

Во время своего выступления на прошлой неделе на расширенной коллегии Минобороны, Путин напомнил, что некоторые европейские страны, в том числе и Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией.

Реклама

Кроме того, он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского, который поддержал Гитлера в его намерении выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение», передает РИА «Новости».

Глава России зачитал также выдержки из доклада посла Польши тогдашнему главе польского МИД Юзефу Беку: «Когда я это услышал..., я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — процитировал Путин слова дипломата.

Из-за этих слов российского лидера, посла России Сергея Андреева вызвали во внешнеполитическое ведомство Польши. Там у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа.

В свою очередь бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил ранее, что Владимир Путин хочет разрушить «польско-американский союз». «Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза «Трехморье», — уверен экс-министр.

По словам же премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», который якобы поделил «Европу на две сферы влияния». Таким образом, он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Этот договор о ненападении был подписан между СССР и Германией в 1939 году в Москве. Одновременно с ним был подписан секретный дополнительный протокол, в котором говорилось о разграничении сфер интересов двух стран. Так, под влияние СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Таким образом европейская граница СССР отодвинулась западнее.

По словам начальника научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрия Никифорова, трактовка событий Варшавой является «абсолютно идеологизированной, заказной» и не соотносится с исторической правдой.

Свое видение исторических событий Польша продвигает, как считает историк, чтобы ослабить влияние России на мировой арене.

В российском МИДе, в свою очередь, отметили, что не раз обсуждали недопустимость переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре. На этом тезисе, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, строились дипломатические отношения с польской стороной.

«Переписывание истории и бесконечное переиначивание, пересмотр исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре — именно этот тезис мы бесконечно повторяли в выступлениях и министра (иностранных дел РФ), и наших послов, которые работали в Варшаве, и наших представителей при Европейском Союзе», — отметила дипломат в эфире «России 24».

Она добавила, что реакция со стороны Польши, «к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве».