Ядерная сделка с Ираном: что Лавров потребовал от Запада

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить в 2020 году Тегеран. Об этом министр иностранных дел России заявил по итогам переговоров с иранским дипломатом, на которых стороны обсуждали иранскую «ядерную сделку» и ситуацию в Персидском заливе.

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Однако, несмотря на то что Лавров отметил, что остался «доволен» итогами переговоров, ситуация вокруг Ирана выглядит весьма сложной. По итогам переговоров Лавров заявил, что

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, «ядерная сделка» с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.

«Мы будем, по большому счету, требовать от наших западных партнеров признать реальность: либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву, к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать <…> более не существующим. Все условия для спасения СВПД на столе, они прописаны в самом этом плане действий», — цитирует Первый канал заявление Лаврова.

Столь негативная ситуация сложилась во многом из-за того, что, несмотря на поддержку соглашения странами ЕС, созданный европейцами механизм для обхода американских санкций так и не заработал в полную силу.

Угроза потери миллиардных прибылей на американском рынке заставила крупнейшие европейские компании уйти из Ирана. Ограничения на поставке нефти после вторичных американских санкций не дают Ирану осуществлять торговлю энергоресурсами.

Экономические трудности привели к социальным бунтам в самом Иране. Они были спровоцированы повышением цен на бензин, которое, хотя и было незначительным, привело к многотысячным демонстрациям в разных городах Ирана.

Для Зарифа, блистательного международного дипломата, чей талант переговорщика признан во всем мире, это был тяжелый год. Несмотря на то что, благодаря помощи президента Франции Эммануэля Макрона, он с триумфом прибыл во Францию, где в это же время на встрече «большой семерки» находился президент США Дональд Трамп, прорыва не произошло.

Идея Макрона провести встречу между Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью–Йорке не удалась. Все это сильно ударило по престижу Зарифа, который относится к реформаторскому крылу иранского истеблишмента.

В связи с провалами реформаторов усилились позиции консерваторов, которые не настроены вести диалог с США в нынешних условиях. Не исключено, что Иран, который уже начал повышать уровень обогащения урана, продолжит подобную политику и в будущем.

В наступающем году, по мнению ряда экспертов, вполне вероятен и окончательный выход Ирана из сделки, если давление на него будет усиливаться.

Позитивным для Ирана выглядит укрепление в Сирии, где иранские отряды активно участвуют в помощи президенту этой страны Башару Асаду, однако и эта победа может оказаться пирровой. После установления мира в Сирии Иран вряд ли сможет иметь серьезное влияние в этой стране, так как даже дружественная Россия будет препятствовать попыткам Ирана навязать свое видение ситуации Асаду.

При этом Тегерану в этом году удалось избежать открытой конфронтации с Вашингтоном, а уход со своего поста главного «ястреба» Джона Болтона нисколько не ослабил давление на эту страну. Как ожидается, американское давление на Иран будет продолжено и в будущем году, хотя вряд ли США начнут какую-то военную операцию против этой страны в предвыборной период.

При этом, согласно прогнозу Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, конфронтация между Ираном и Соединенными Штатами относится к конфликтам высокой вероятности. Причиной может стать якобы причастность Тегерана к поддержке террористических группировок.

При этом нельзя не отметить, что в уходящем году Иран шел и на небольшие позитивные шаги по отношению к Вашингтону, освободив в начале декабря американского студента Ван Сиюэ, который три года пребывал в иранской тюрьме по обвинению в шпионаже.

В ответ на это США освободили иранца Масуда Сулеймани, которому были предъявлены обвинения в нарушении санкций против Тегерана. После этого высокопоставленный американский чиновник выразил надежду, что освобождение Ван Сиюэ станет шагом к освобождению остальных граждан страны, задержанных в Иране.

Эта новость была позитивно воспринята Трампом, который заявил, что допускает возможность сделки между странами после урегулирования этого вопроса. «Спасибо Ирану за весьма честные переговоры. Видите, мы вместе можем заключить сделку!» — заявил глава Белого дома.

Однако вопрос, когда и на каких условиях будет совершенная «сделка», остается открытым.

Вашингтон давал понять, что хотел бы, чтобы новое соглашение с Ираном включало в себя баллистическую программу Тегерана, а также прекращение помощи проиранским формированиям на Ближнем Востоке. Переговоры об этом, если и начнутся, будут, скорее всего, идти уже после того, как в США пройдут выборы, то есть в феврале 2021 года.

Не исключено, что их уже с новым госсекретарем США будет вести все тот же бывалый переговорщик Зариф. Экc-госсекретарь Джон Керри, который вел переговоры с Зарифом и даже подружился с ним, вспоминает, что были моменты, когда иранский министр был готов разорвать все достигнутые договоренности. Один раз, недовольный каким-то пунктом, он даже вскричал в адрес американского дипломата: «Это издевательство! Ты хочешь меня запугать! Никогда не угрожай иранцу». Не исключено, что Зарифу придется повторить эти слова вновь.