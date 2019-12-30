Импичмент Трампа: Байден согласился дать показания

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что будет подчиняться любой повестке, в том числе вызову в сенат для дачи показаний по делу об импичменте президент США Дональда Трампа.

«Прежде всего, я собираюсь подчиниться любой повестке, которая будет мне отправлена», — сказал Байден во время своего выступления в Фэрфилде.

Бывший вице-президент неожиданно сменил свою риторику после того, как в субботу, 28 декабря, он отказался давать показания республиканцам в сенате. Тогда Байден отметил, что импичмент касается только Трампа.

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«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал бывший вице-президент в Twitter.

При этом в интервью USA Today Байден высказал опасения относительно всего выступления в сенате. По мнению бывшего вице-президента, его показания могут помочь Трампу убрать внимание от судебного процесса.

«Если бы я пошел, скажем, я добровольно, просто сказал, позвольте мне пойти и изложить мое мнение, что вы собираетесь освещать? (Журналисты) вместо того, чтобы сосредоточиться на нем (Трампе), в течение трех недель будут освещать все, что я сказал», — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что бывший вице-президент — один из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Согласно опросу CNN от 19 декабря, Байден лидирует в предвыборной гонке демократов, его рейтинг составляет 26%. При этом этот показатель на 6% больше его ближайшего конкурента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден фактически напрямую связан с запуском процедуры импичмента в отношении Трампа в палате представителей. В сентябре демократы в нижней палате конгресса организовали расследование из-за жалобы сотрудника разведки, который уличил президента США в давлении на Украину.

Разведчик утверждал, что Трамп якобы потребовал от Киева начать разбирательства в отношении компании Burisma в обмен на военную помощь США. В совет правления фирмы входил сын Байдена Хантер, который также должен был стать объектом расследования.

Демократы в конгрессе расценили действия Трампа как попытку найти компромат на своего вероятного соперника на выборах 2020 года, поэтому и запустили импичмент в нижней палате конгресса США. Впоследствии палата представителей предъявила обвинение Трампу по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию.

Голосование по импичменту в палате представителей продемонстрировало четкое партийное разделение, поддержали обвинения только демократы, а против выступили лишь республиканцы. Большинство в нижней палате конгресса принадлежит представителям Демократической партии, поэтому они смогли организовать импичмент без участия своих соперников.

Голосование состоялось 19 декабря, но палата представителей до сих пор не передала дело в сенат. Дело в том, что законодатели пытаются повлиять на своих коллег в верхней палате конгресса, а именно заставить их вызывать ряд свидетелей для дачи показаний, в частности, экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Однако большинство в сенате принадлежит республиканцам, и они не готовы пойти на уступки, но не прочь вызвать нужных им свидетелей. В числе главных кандидатов на допрос — Байден и его сын Хантер. В Республиканской партии уверены, что бывший вице-президент способствовал закрытию дела против своего сына на Украине.

Сам президент США отмечал, что демократы затягивают процесс импичмента в сенате, потому что боятся, что на процессе будут вызваны свидетели с их стороны.

«Они не хотят, чтобы под присягой свидетельствовал коррумпированный политик Адам Шифф, они не хотят также, чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!» — уверен Трамп.

Как заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, демократы в палате представителей до сих пор не определились с передачей дела об импичменте.

«Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает увиливать от прямого ответа относительно того, когда дело окажется в верхней палате конгресса», — указал Макконнелл.

В этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент, подчеркивал конгрессмен, так как законодатели уже ушли на каникулы и возвращаются только 6 января. По мнению Макконнелла, ситуация безвыходная и не изменится до наступления 2020 года.

«Мы оказались в тупике и ничего не можем поделать, пока спикер [палаты представителей] не передаст нам бумаги», — резюмировал лидер республиканского большинства.