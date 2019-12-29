Президент-диссидент: как Вацлав Гавел возглавил Чехословакию

29 декабря 1989 года к власти в Чехословакии пришел драматург Вацлав Гавел — известный критик социалистического строя. Человек, не имевший, по сути, никакого политического опыта, стал первым президентом посткоммунистической Чехословакии, а потом — после распада ЧССР — первым президентом Чехии.

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Во время «бархатной революции» — массовых мирных выступлений граждан — именно Гавел становится главным лидером протеста. Это произошло благодаря так называемому «Гражданскому форуму» — общественному движению сторонников перемен.

В ноябре 1989 года представители «Форума» начали переговоры с властями, которые привели к отмене руководящей роли Компартии Чехословакии, фактически произведя демонтаж социалистического режима в этой стране.

В отличие от большинства стран Восточной Европы, где перемены осуществляли опальные деятели правящих коммунистических партий, революционная волна ЧССР вынесла вперед Гавела — человека, никак не связанного с действовавшими на тот момент политическими структурами государства.

К тому времени именно Гавел стал главным моральным авторитетом для многих жителей Чехословакии. Успешный драматург, он начал свою карьеру как литературный критик. Его социальные пьесы с трудом проходили цензуру внутри страны, однако попали за границу и получили хорошие отзывы. Это, конечно, не понравилось властям, но отношение к Гавелу изменилось после событий Пражской весны 1968 года.

В 1975 году он пишет открытое письмо тогдашнему лидеру Компартии Чехословакии Густаву Гусаку. В большом и подробном послании Гавел обращается к Гусаку с уважением и даже отмечает определенные экономические успехи тогдашней Чехословакии. Это ,тем не менее, — жесткое письмо, где он говорит, что коммунистический режим фактически не дает развиваться культуре и общественной мысли.

«Осмеливаюсь утверждать, что — вопреки всем привлекательным внешним фактам — внутренне наше общество не только вовсе не консолидировано, но, наоборот, погружается во все более глубокий кризис, который в чем-то даже опаснее всех тех кризисов, какие памятны нам по нашей новейшей истории», — писал Гавел.

Гусак на письмо не ответил, через несколько месяцев он был избран президентом Чехословакии, а Гавел через два года будет приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно за антигосударственную деятельность. Впоследствии его вновь арестовали и осудили на 4,5 года лишения свободы. Однако по состоянию здоровья наказание было заменено домашним арестом.

Как позже вспоминал архиепископ Доминик Дука, бывший сокамерник Вацлава Гавела по Борской тюрьме, в которой они вместе в 1980-е годы отбывали заключение по политическим обвинениям, Гавел размышлял о главном девизе своей жизни. Первоначально он звучал как «правда и справедливость победят ложь и ненависть».

Впоследствии Гавел заменил в этой строке одно из слов. В окончательном варианте девиз начал звучать так: «Правда и любовь победят ложь и ненависть». «Тогда я сказал ему — Вацлав, ты отказался от мести, а значит, ты не такой агностик, каким кажешься многим», — рассказывал священник.

Под давлением общественности в 1989 году Густав Гусак политически проиграет Гавелу и его сторонникам и подаст в отставку с поста президента ЧССР. Правда, глава Компартии Чехословакии Милош Якеш называл действия сторонников Гавела «государственным переворотом»: «Государственный переворот не удался бы без переворота внутри партии», — говорил он в беседе с «Газетой.Ru».

Речь идет о части партийных реформаторов, а прежде всего — о премьер-министре ЧССР Мариане Чалфе, который пошел на переговоры с Гавелом, что привело к трансформации политического режима в стране.

Позицию невмешательства во внутренние дела ЧССР заняли и советские военные, которые в то время находились на территории этой страны.

Сам Гавел не стремился к сведению счетов со своими противниками. В новое правительство Чехословакии, сформированное при его участии, вошли десять коммунистов, два министра-представителя социалистической и народной партии и десять беспартийных. Оно было названо правительством национального согласия.

Стоит отметить, что когда Гавел избирался президентом, за его кандидатуру в парламенте проголосовала даже часть его противников-коммунистов.

В своем выступлении перед гражданами после избрания Гавел отметил, что настроен на диалог со всеми и не ищет конфронтации.

«Двадцать лет официальная пропаганда твердила, что я враг социализма, что я хочу реставрировать капитализм, что я нахожусь на службе мирового империализма, который за это меня щедро вознаграждает. Что, наконец, я хочу быть владельцем предприятий и эксплуатировать людей. Эти все заявления были ложью, и скоро начнут выходить книги, из которых будет видно, кто я есть и о чем думаю», — сказал он.

Гавелу суждено будет стать последним президентом Чехословакии. В результате «бархатного развода» страна разделится на два государства — Чехию и Словакию. При власти Гавела Чехословакия окончательно завершает членство в Совете экономической взаимопомощи и Варшавском Договоре и заявляет о желании вступить в НАТО.

При этом гуманистический настрой Гавела не помешает политику одобрить операцию НАТО против Югославии: «Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться:

воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом», — скажет политик в 1999 году в интервью французской газете Le Monde.

На постсоветском пространстве о Гавеле вспоминают часто, правда, не всегда к месту. В 2016 году, говоря о событиях «майдана» 2013/14 года, когда погибли сотни людей, тогдашний президент Украины Петр Порошенко зачем-то напомнил о лидере мирных протестов в Чехословакии Вацлаве Гавеле: «Правительства, парламенты, президенты, — говорил когда-то Гавел, — будь они даже самыми лучшими в мире, не способны ничего сделать сами по себе, потому что свобода и демократия предполагают участие всех и каждого».

Спустя почти десять лет после своей смерти в возрасте 75 лет Гавел остается одной из самых обсуждаемых фигур страны: «Одни почитают, другие относятся скептически. Сейчас время такое, невозможно оставаться кумиром для всех. Но последний опрос, проведенный в ноябре, показал, что большинство чехов считают Гавела самой значимой фигурой современной истории», — рассказывает «Газете.Ru» бывший главный редактор газеты «Пражский экспресс» Ирина Шульц.