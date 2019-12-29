Президент-диссидент: как Вацлав Гавел возглавил Чехословакию

30 лет назад Гавел пришел к власти в ЧССР в результате «бархатной революции»

30 лет назад драматург Вацлав Гавел был избран первым президентом Чехословакии. До этого он не имел к политике никакого отношения, но благодаря своей критике властей стал моральным авторитетом для всей страны. Возглавив «бархатную революцию», Гавел объединил разные политические силы. При этом во время своего президентства он активно продвигал курс в НАТО и даже поддержал операцию против Югославии.

29 декабря 1989 года к власти в Чехословакии пришел драматург Вацлав Гавел — известный критик социалистического строя. Человек, не имевший, по сути, никакого политического опыта, стал первым президентом посткоммунистической Чехословакии, а потом — после распада ЧССР — первым президентом Чехии.

Во время «бархатной революции» — массовых мирных выступлений граждан — именно Гавел становится главным лидером протеста. Это произошло благодаря так называемому «Гражданскому форуму» — общественному движению сторонников перемен.

В ноябре 1989 года представители «Форума» начали переговоры с властями, которые привели к отмене руководящей роли Компартии Чехословакии, фактически произведя демонтаж социалистического режима в этой стране.

В отличие от большинства стран Восточной Европы, где перемены осуществляли опальные деятели правящих коммунистических партий, революционная волна ЧССР вынесла вперед Гавела — человека, никак не связанного с действовавшими на тот момент политическими структурами государства.

К тому времени именно Гавел стал главным моральным авторитетом для многих жителей Чехословакии. Успешный драматург, он начал свою карьеру как литературный критик. Его социальные пьесы с трудом проходили цензуру внутри страны, однако попали за границу и получили хорошие отзывы. Это, конечно, не понравилось властям, но отношение к Гавелу изменилось после событий Пражской весны 1968 года.

В 1975 году он пишет открытое письмо тогдашнему лидеру Компартии Чехословакии Густаву Гусаку. В большом и подробном послании Гавел обращается к Гусаку с уважением и даже отмечает определенные экономические успехи тогдашней Чехословакии. Это ,тем не менее, — жесткое письмо, где он говорит, что коммунистический режим фактически не дает развиваться культуре и общественной мысли.

«Осмеливаюсь утверждать, что — вопреки всем привлекательным внешним фактам — внутренне наше общество не только вовсе не консолидировано, но, наоборот, погружается во все более глубокий кризис, который в чем-то даже опаснее всех тех кризисов, какие памятны нам по нашей новейшей истории», — писал Гавел.

Гусак на письмо не ответил, через несколько месяцев он был избран президентом Чехословакии, а Гавел через два года будет приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно за антигосударственную деятельность. Впоследствии его вновь арестовали и осудили на 4,5 года лишения свободы. Однако по состоянию здоровья наказание было заменено домашним арестом.

Как позже вспоминал архиепископ Доминик Дука, бывший сокамерник Вацлава Гавела по Борской тюрьме, в которой они вместе в 1980-е годы отбывали заключение по политическим обвинениям, Гавел размышлял о главном девизе своей жизни. Первоначально он звучал как «правда и справедливость победят ложь и ненависть».

Впоследствии Гавел заменил в этой строке одно из слов. В окончательном варианте девиз начал звучать так: «Правда и любовь победят ложь и ненависть». «Тогда я сказал ему — Вацлав, ты отказался от мести, а значит, ты не такой агностик, каким кажешься многим», — рассказывал священник.

Под давлением общественности в 1989 году Густав Гусак политически проиграет Гавелу и его сторонникам и подаст в отставку с поста президента ЧССР. Правда, глава Компартии Чехословакии Милош Якеш называл действия сторонников Гавела «государственным переворотом»: «Государственный переворот не удался бы без переворота внутри партии», — говорил он в беседе с «Газетой.Ru».

Речь идет о части партийных реформаторов, а прежде всего — о премьер-министре ЧССР Мариане Чалфе, который пошел на переговоры с Гавелом, что привело к трансформации политического режима в стране.

Позицию невмешательства во внутренние дела ЧССР заняли и советские военные, которые в то время находились на территории этой страны.

Сам Гавел не стремился к сведению счетов со своими противниками. В новое правительство Чехословакии, сформированное при его участии, вошли десять коммунистов, два министра-представителя социалистической и народной партии и десять беспартийных. Оно было названо правительством национального согласия.

Стоит отметить, что когда Гавел избирался президентом, за его кандидатуру в парламенте проголосовала даже часть его противников-коммунистов.

В своем выступлении перед гражданами после избрания Гавел отметил, что настроен на диалог со всеми и не ищет конфронтации.

«Двадцать лет официальная пропаганда твердила, что я враг социализма, что я хочу реставрировать капитализм, что я нахожусь на службе мирового империализма, который за это меня щедро вознаграждает. Что, наконец, я хочу быть владельцем предприятий и эксплуатировать людей. Эти все заявления были ложью, и скоро начнут выходить книги, из которых будет видно, кто я есть и о чем думаю», — сказал он.

Гавелу суждено будет стать последним президентом Чехословакии. В результате «бархатного развода» страна разделится на два государства — Чехию и Словакию. При власти Гавела Чехословакия окончательно завершает членство в Совете экономической взаимопомощи и Варшавском Договоре и заявляет о желании вступить в НАТО.

При этом гуманистический настрой Гавела не помешает политику одобрить операцию НАТО против Югославии: «Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться:

воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом», — скажет политик в 1999 году в интервью французской газете Le Monde.

На постсоветском пространстве о Гавеле вспоминают часто, правда, не всегда к месту. В 2016 году, говоря о событиях «майдана» 2013/14 года, когда погибли сотни людей, тогдашний президент Украины Петр Порошенко зачем-то напомнил о лидере мирных протестов в Чехословакии Вацлаве Гавеле: «Правительства, парламенты, президенты, — говорил когда-то Гавел, — будь они даже самыми лучшими в мире, не способны ничего сделать сами по себе, потому что свобода и демократия предполагают участие всех и каждого».

Спустя почти десять лет после своей смерти в возрасте 75 лет Гавел остается одной из самых обсуждаемых фигур страны: «Одни почитают, другие относятся скептически. Сейчас время такое, невозможно оставаться кумиром для всех. Но последний опрос, проведенный в ноябре, показал, что большинство чехов считают Гавела самой значимой фигурой современной истории», — рассказывает «Газете.Ru» бывший главный редактор газеты «Пражский экспресс» Ирина Шульц.