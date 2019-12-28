Обмен пленными: кого освободят Киев и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что обмен пленными запланирован на 29 декабря. В то же время глава страны уточнил, что верификация окончательно еще не завершена.

«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого»,

— цитирует слова Зеленского РИА «Новости».

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Процедура пройдет на контрольном пункте «Майорское» в районе Горловки.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова ранее отмечала, что стороны согласовали передачу принципу «всех установленных на всех установленных».

Именно об этом договаривались на саммите в Париже главы стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции.

Встреча стала первой за три года, хотя ее необходимость зрела давно. При этом на организацию потребовалось несколько месяцев — пока выполнялись условия, поставленные ее участниками. Инициировал четырехсторонние переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.

По предварительным данным, ДНР должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

Также, как сообщал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе, около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать, по разным причинам попросили исключить из обменных списков, поэтому предстояло проверить, является ли их отказ добровольным. В субботу он подтвердил, что сторона выполнила все условия для проведения обмена пленными.

С предыдущего масштабного обмена прошло уже два года. В декабре 2017-го Киев передал ополченцам 233 человека, непризнанные республики — 73.

Кто куда?

Хотя списки на обмен не публиковались, в украинских СМИ уже есть некоторые данные.

Так, «Страна.ua» сообщает, что в Киеве начали юридически готовить к освобождению людей, которые отбывают наказание по «политическим» статьям.

Также, по словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Валерии Лутковской, Киев собирается отдать пленных, которых не вышло вернуть в 2017 году — в ходе предыдущего большого обмена. Среди них — попавшие в иловайский и дебальцевский котлы.

Домой в самопровозглашенные республики также могут вернуться фигуранты расследования захвата здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Из-под стражи уже отпущены Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков — под личные обязательства.

Суд накануне также выпустил арестованную СБУ в 2017 году по обвинению в госизмене спортсменку Дарью Мастикашеву. Это произошло в рамках юридической очистки в ходе подготовке к обмену. Ей пришлось пойти на сделку со следствием и признать вину.

Также освободили и должны обменять задержанного вместе с ней Александра Каратая.

Оказаться в числе обмениваемых могут еще и трое обвиняемых во взрыве у харьковского Дворца Спорта зимой 2015 года. Это Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

На сборный пункт в Бахмут Донецкой области повезли и осужденного недавно за шпионаж 85-летнего ученого из Харькова Мехти Логунова.

Известно также об отмене меры пресечения для обвиняемого в подрыве здания СБУ Владимира Грубника, а также обвиняемого в госизмене бывшего сотрудника милиции Александра Жигало.

Николаевским и одесским «террористам» Руслану и Владиславу Долгошеям, Николаю Казанскому, Олегу Мазуру и Николаю Селятенко тоже отменили меру пресечения.

На обмен идет и бывший фигурант дела 2 мая Сергей Долженков, еще летом после пяти лет заключения он был отпущен под залог.

До сих пор не ясна ситуация с потенциальной выдачей пяти сотрудников «Беркута», которых обвиняют в расстрелах на Майдане. Их возвращение было в числе условий республик Донбасса, однако националисты требуют для них обвинительного приговора.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов» Владимир Олейник, если в списках на обмен есть бывшие бойцы «Беркута», то это говорит о наличии «политической воли» у Зеленского.

«Генеральный прокурор не принял бы такого решения без его согласия», — сказал он.

Кого готовят на выдачу ополченцы, информации нет.

Политическая воля

По мнению Олейника, сам факт обмена сейчас можно считать положительным, поскольку «для конкретных людей это огромный шаг — встретить Новый год в компании своих близких».

При этом он поясняет, что пока рано говорить о кардинальном улучшении ситуации в Донбассе: «Обстрелы продолжаются, и за полгода пребывания у власти Зеленского их было больше чем за последние полгода при Порошенко».

Передача пленных, если, конечно, она удастся, станет при этом очередной заметной победой для Владимира Зеленского.

«Для Зеленского главное не выиграть президентство, а выиграть власть, и такими шагами он выигрывает власть», — говорил в беседе с «Газетой.Ru» украинский политолог Вадим Карасев.

В данном случае речь идет о «личной дипломатии» Зеленского, который пытается достичь успехов, минуя бюрократический аппарат МИД, считает эксперт.

Изначально процесс должен был быть запущен во вторник, 24 числа — эту дату в начале декабря называл украинский президент.

За день до этого представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов заявил о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц.

Уже на тот момент переговорщики согласовали документ, закрепляющий обязательства сторон по этому процессу, в частности, Киев пообещал освободить от преследования лиц, вернувшихся в рамках обмена.

«Очистка» кандидатов для передачи была главным условием Донбасса, поскольку Киев мог бы продолжить преследование даже после передачи арестованных.

Учитывая напряженность внутри страны и общую усталость от донбасского вопроса, Зеленскому, несмотря на большинство в Раде, приходится нелегко.

Очевидно, что, если до 31 декабря обмена не состоится, это будет первый крупный срыв договоренностей по урегулированию при нынешнем президенте, и он может серьезно навредить и мирному процессу, и репутации главы страны. Националисты, а также сторонники его предшественника Петра Порошенко, который не признавал диалога с Донбассом, не преминут воспользоваться этими фактором.

Стоит отметить, что в начале сентября Москва и Киев также провели обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств.

Возвращение на родину происходило взаимно по формуле «35 на 35». В Россию в результате обмена вернулись, в том числе, журналист «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину — Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта. Также домой отправились 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.