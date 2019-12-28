Главный вызов: кто станет врагом Трампа

Президент США Дональд Трамп в преддверии американских президентских выборов 2020 года рискует столкнуться с новыми трудностями во внешней политике.

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Одной из основных проблемных тем для Трампа может вновь стать Северная Корея. К концу 2019 года Пхеньян решил напомнить о себе — 13 декабря, по сообщению мировых СМИ, на космодроме Сохэ было проведено «еще одно важное испытание».

Суть испытания в Пхеньяне, впрочем, предпочли не раскрывать, отметив при этом, что стратегическое положение КНДР вскоре может измениться. Позже северокорейские чиновники заявили, что такие испытания необходимы для «непременного и надежного сдерживания и подавления ядерной угрозы США», а также потребовали от Соединенных Штатов смягчить их позицию по денуклеаризации.

Большой резонанс получили и заявления Пхеньяна о возможном «рождественском подарке» для США.

Многие эксперты предположили, что речь пойдет об испытаниях новых северокорейских ракет большей дальности либо об ужесточении позиции КНДР по ядерному разоружению. В ответ американская разведка установила за ядерными объектами Пхеньяна усиленную слежку, но пока что никакого «подарка» так и не дождалась.

В Пхеньяне между тем назначили США ответственными и за прохладные отношения с Сеулом. Так, согласно комментарию информационного портала народной республики Uriminzokkir, Южная Корея находится в зависимости от США при принятии решений о возобновлении трансграничных проектов с КНДР, что не позволило в 2019 году добиться прогресса в межкорейских отношениях.

«Люди теперь оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью, поскольку в отличие от 2018 года добиться прогресса не удалось», — подчеркивается в статье.

В преддверии нового политического цикла северокорейские дипломаты перешли к наступательной риторике. В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил о прекращении активных переговоров с США на тему ядерного разоружения. По словам Сонга, Вашингтон и лично президент Дональд Трамп используют затянувшийся диалог с целью оттянуть решение корейского вопроса до переизбрания Трампа на пост президента.

«Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров», — цитирует его слова «Коммерсант».

На эти заявления весьма оперативно отреагировал лично американский президент. В своем Twitter-аккаунте Дональд Трамп усомнился в возможности агрессивных действий Пхеньяна в адрес США.

«Ким Чен Ын слишком умен. Он может потерять слишком многое, если будет враждебно себя вести. Мы вместе с ним подписали соглашение о денуклеаризации в Сингапуре. Он не захочет испортить особые отношения с президентом Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Обуздать КНДР, воспользовавшись своими «теплыми», по его же собственным словам, отношениями с Ким Чен Ыном, вероятно, главный внешнеполитический вызов для Дональда Трампа в предстоящем году. Встретившись с северокорейским лидером несколько раз и добившись символического сближения, Трамп не достиг итоговой цели — начала полноценного ядерного разоружения.

«Позиция США в переговорах сводилась к следующему — КНДР должна полностью отказаться от ядерного вооружения и средств его доставки. Гарантий безопасности никто не предлагал. К такому Пхеньян не готов, ведь ядерное оружие — это его единственная мера безопасности. Им нужны гарантии», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший посол России в Южной Корее Глеб Ивашенцов.

Эксперт полагает, что для анализа ситуации нужно учитывать и внутренние проблемы в Штатах — вновь разгорающийся кризис в отношениях с Пхеньяном добавится к другим проблемам Дональда Трампа, таким как скандал с возможным импичментом.

Временно погасив тему с КНДР в 2019 году, Трамп смог перебросить силы на внутреннюю повестку и другие внешнеполитические проекты. Теперь ему вновь предстоит трудный разговор с Пхеньяном — но остальные проблемы никуда не уйдут.

Большой репутационной победой Трампа этой осенью стал вывод американских войск из Сирии. Пускай часть американских подразделений и осталась в регионе — например, с целью охраны нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

При всем этом в 2020 году ближневосточный регион останется для США головной болью. Во-первых, у Вашингтона все еще остаются нерешенные вопросы в Сирии — так, политический советник президента САР Бусейна Шаабан недавно обвинила США в краже сирийской нефти. Шаабан утверждает, что сирийская территория должна быть освобождена от любых оккупантов — «будь то террористы, турки или американцы».

Другой, даже более серьезной проблемой для США на Ближнем Востоке может стать «заклятый союзник» страны по НАТО — Турция. Большие опасения у американского руководства вызывает возможное сближение Анкары с Москвой, на которое может повлиять как успешная российско-турецкая кооперация в Сирии, так и закупка Турцией зенитных установок С-400.

Соединенным Штатам также придется вести активные переговоры с Россией — причиной тому станет истекающий в 2021 году договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Один из последних балансиров международной системы стратегических вооружений необходимо продлевать, о чем регулярно напоминают политики и военные эксперты с обеих сторон.

Уже упомянутые С-400 могут обернуться и другими весьма серьезными последствиями — так, в ответ на возможные санкции со стороны США Турция уже пригрозила закрыть для американских военных свою ключевую авиабазу Инджирлик.

Несмотря на то что позже Минобороны США заключило с несколькими турецкими компаниями крупный — на $95 млн — контракт на строительство военных объектов на территории упомянутой авиабазы, сам конфликт вокруг поставок С-400 в ближайшее время останется на горизонте. Вместе со всеми остальными внешнеполитическими проблемами США — и лично Дональда Трампа.